« Rainbow Six Extraction » confirme la date de sortie avec une nouvelle bande-annonce

L’édition 2021 de l’E3 s’est avérée réserver de belles surprises aux fans de la saga « Rainbow Six », ceci après avoir confirmé le lancement de « Extraction », son nouvel opus, à travers la deuxième présentation d’Ubisoft à la convention. L’équipe de développement aurait présenté le jeu pour la première fois à l’E3 2019, anticipant que ce serait un tournant dans la formule de la franchise.

« Rainbow Six Extraction » mettra les joueurs aux commandes d’une équipe d’opérateurs qualifiés qui devra affronter un groupe d’extraterrestres mutés et de personnes infectées, loin des affrontements classiques contre d’autres opérateurs. De plus, Ubisoft aurait pris la décision de changer son ancien nom : « Rainbow Six Quarantine ».

Parallèlement à la révélation de sa date de sortie le 18 septembre, il a été confirmé qu’il sera disponible pour les consoles de nouvelle et d’ancienne génération (sauf Nintendo Switch), en plus de Google Stadia et Amazon Luna, élargissant ainsi son champ d’action pour les futurs joueurs.

Un premier aperçu de son gameplay a également été révélé, étant la première fois que des détails supplémentaires sur le jeu ont été présentés après l’annonce d’Ubisoft en 2019. Beaucoup de ces détails auraient été pressentis par les joueurs après la sortie du synopsis officiel. de la « Rainbow Six Extraction », qui a été sérieusement retardée par la pandémie.

Ubisoft avait précédemment révélé que dans « Rainbow Six Extraction », le groupe d’opérateurs composé d’Ela, Lion et Nomad sous les ordres d’Eliza « Ash » Cohen sera présenté dans une mission de sauvetage risquée, ils devront donc mettre en œuvre leurs techniques de renseignement. , le travail d’équipe et les compétences d’improvisation pour faire face à un nouvel ennemi dangereux. Ubisoft devrait effectuer d’autres tests bêta avant le lancement.