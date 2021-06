Rainbow Six de Tom Clancy : l’extraction est le nouveau nom de la quarantaine

Rainbow Six : Quarantine s’intitule désormais Rainbow Six : Extraction.

Aujourd’hui, Ubisoft Montréal a dévoilé le nouveau nom de son prochain jeu de tir coopératif. Nous n’avons pas vu le jeu depuis son annonce à l’E3 2019, et étant donné tout ce qui s’est passé au cours des 18 derniers mois environ, un changement de nom semblait inévitable. Bien que certaines rumeurs aient suggéré qu’il s’appellerait Rainbow Six: Parasite, l’équipe a opté pour l’extraction. Vous pouvez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le studio a choisi ce sous-titre dans la vidéo ci-dessus.

Nous allons jeter un nouveau regard sur le jeu dans Ubisoft Forward ce week-end, l’un des nombreux événements qui se déroulent autour de l’E3 cette année. Avez-vous hâte de voir Rainbow Six : Extraction ? Déplacez-vous dans la section commentaires ci-dessous.