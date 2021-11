Ragnarok : Y aura-t-il une saison 3 ?

Dans une ville norvégienne menacée par la pollution et la fonte des glaciers, l’apocalypse semble bien réelle. « Il faudra une légende pour combattre un vieux mal » – c’est la prémisse intrigante de Ragnarok, la série dramatique fantastique norvégienne acclamée par la critique sur Netflix qui réinvente la mythologie nordique. Il se déroule de nos jours dans une ville fictive de l’ouest de la Norvège en proie à des usines appartenant à une famille locale.

La série a été créée en janvier 2020, avec une deuxième saison publiée en mai de cette année. Il s’agit de la troisième série en langue norvégienne de Netflix, après Maison pour Noël (qui est aussi chaud pour une troisième saison) et Lilyhammer – qui a déjà trois saisons à son actif. Ragnarok est produit par la société de production danoise SAM Productions et a rapidement gagné du terrain après le premier opus. Cela a probablement pris certains par surprise – d’autant plus que certains médias norvégiens n’ont pas vraiment fait l’éloge de la série. Heureusement, les pouvoirs ont écouté les fans et ont rapidement renouvelé l’original nordique pour une deuxième saison. Examinons de plus près le potentiel de la série au-delà de son offre la plus récente. A quoi pourrait ressembler une troisième saison ?

Renouvelé ou annulé ?

Netflix n’a pas encore confirmé si Ragnarok reviendra pour une troisième saison, mais ses fidèles fans ont sans aucun doute envie de plus de matériel compte tenu de la fin du cliffhanger de la saison 2. « Ils [Ragnarok fans] envoyer des messages. Ils parlent de la façon dont ils l’aiment et je pense que c’est si beau. C’est fou », a déclaré la star de la série Theresa Frostad Eggesbø dans une interview avec Popternative. « Je pense que la réponse des autres pays a été plus importante que celle que nous avons eue en Norvège. C’est énorme au Brésil et en Turquie. »

Le fait que Ragnarok n’est que le troisième titre norvégien sur Netflix, contribue aux chances de renouvellement de l’émission, étant donné que le géant du streaming pourrait souhaiter étendre davantage sa bibliothèque de contenu international. Cependant, c’est difficile à dire à ce stade. Revenez ici pour des mises à jour supplémentaires !

Quels membres de la distribution reviendraient ?

Le casting principal de la série qui reviendrait certainement pour un troisième volet comprend David Stakston dans le rôle de notre héros Magne, alias le dieu du tonnerre réincarné Thor. Il y a aussi Jonas Strand Gravli en tant que demi-frère de Magne, alias le dieu du mal réincarné Loki. Herman Tømmeraas et Theresa Frostad Eggesbø reviendraient certainement, car ils représentent des membres de la tristement célèbre « famille » Jutul qui possède ces usines menaçantes qui affligent la communauté. Il y a aussi Emma Bones dans le rôle de l’amoureux de Magne et, bien sûr, Henriette Steenstrup dans le rôle de la mère de Magne. Enfin, nous nous attendrions à voir Gísli Örn Garðarsson revenir en tant que « père » de la famille Jutul.

À quoi ressemblerait le scénario de la saison 3 ?

Alors que Magne passe toute la saison 1 à penser qu’il est le seul dieu, il découvre rapidement dans l’épisode de cette année qu’il y a pas mal d’alliés à proximité. Ragnarok la deuxième saison a continué le combat du protagoniste Magne contre Jutul Industries et les géants maléfiques qui dirigent la société. Malheureusement, le dieu réincarné préféré de tous a perdu ses pouvoirs au début de la dernière saison…

L’un des plus gros obstacles pour Magne dans la saison 2 était sa boussole morale. Dans le troisième épisode, Magne finit par tuer un géant et a du mal à accepter le fait qu’il devra tuer à nouveau en tant que Thor. En plus de cela, Magne est humilié pour l’acte et appelé un meurtrier. Cela conduit Magne à prier et à perdre tous ses pouvoirs, revenant à l’humain normal qu’il était au début de Ragnarok saison 1.

Ce n’est que lorsque Magne a forgé le marteau légendaire de Thor qu’il a enfin pu maîtriser ses dons. Dans la finale de la saison 2, Magne fait pleuvoir des éclairs et du tonnerre sur la voiture contenant deux membres de la méchante famille Jutul, mais ils finissent par survivre pour se battre un autre jour. Cue une troisième saison?

Quoi qu’il en soit, la série semble dire que Magne et la bataille contre les géants sont plus grands que la vie et la mort et qu’il doit être prêt à tuer ses ennemis pour gagner la guerre. En réalité, ils sont susceptibles de se réincarner à un moment donné de toute façon – ce qui maintiendrait certainement le scénario. Magne réalise finalement à quel point il est important pour la bataille et travaille avec les autres dieux pour conserver son arme de prédilection et retrouver ses pouvoirs. Malgré cela, Magne conserve toujours son sens aigu de la moralité et, avec sa famille, c’est la seule chose qui continue de le lier à son être humain. Pourra-t-il garder ses bonnes mœurs et enfin réussir à faire tomber la famille Jutul ? Il faudra attendre le nouveau contenu pour le découvrir.

Quand la saison 3 pourrait-elle sortir?

Les deux premières saisons de Ragnarok n’ont compté que six épisodes chacun. Il y a de fortes chances que cela s’applique également à une troisième saison, nous donnant ainsi une meilleure idée de la durée de la production en jetant un œil aux dates de première des saisons précédentes. Il est difficile de dire exactement quand les premières images d’une saison 3 arriveraient, mais en supposant que la série soit renouvelée par Netflix, il semble probable que toute sorte de nouveau Ragnarok le contenu n’atteindrait les masses qu’au moins jusqu’à la moitié de 2022.

Qui est derrière la caméra ?

Adam Price a créé la série télévisée norvégienne. En regardant le reste de l’équipe créative derrière les saisons précédentes, nous savons que Mogens Hagedorn et Jannik Johansen se sont partagé les tâches de réalisation pour les six épisodes de la première saison, tandis que Hagedorn et Mads Kamp Thulstrup ont tous deux réalisé des épisodes de la saison 2. C’est probablement les quatre d’entre eux reviendraient pour une saison 3. La salle de l’écrivain a été composée de Price, Simen Alsvik, Marietta von Hausswolff von Baumgarten, Christian Gamst Miller-Harris et Jacob Katz Hansen.