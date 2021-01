Ragnarok sortira sur PS5… et sur PS4?

PS4 gagne en titres, ce que PS5 perd en incitations

En septembre de l’année précédente – cela semble presque irréel de se référer enfin à 2020 dans le passé – Sony a organisé son événement PlayStation 5 Showcase, dans lequel il a montré et affiché le catalogue avec lequel ils espéraient accueillir chaleureusement leur nouvelle console. Bien que l’on puisse constater que la grande majorité des titres présentés auraient également un lancement sur PC, réduisant ainsi l’exclusivité à un conflit entre consoles, en général le bilan de l’événement a été positif, même s’il est vrai qu’au fil du temps Nous avons appris que de nombreux jeux qui nous ont donné envie d’acheter une PlayStation 5 bénéficieraient d’un lancement croisé ou intergénérationnel, c’est-à-dire qu’ils seraient disponibles sur PlayStation 5 et PlayStation 4. C’était le cas de Horizon: Ouest interdit (Jeux de guérilla) ou Spiderman de Marvel: Miles Morales (Jeux insomniaques, 2020). Dans ce même événement, et avec la permission de l’apparence stellaire de Final Fantasy XVI (Square Enix), il y avait un jeu qui, malgré son apparence brève et énigmatique, a capturé pratiquement toute l’attention et s’est élevé comme l’une des principales incitations à faire le saut générationnel; Dieu de la guerre: Ragnarok, la suite très attendue de redémarrer de la saga emblématique des Santa Monica Studios, annoncée à travers un taquin Concept qui serait mis en vente tout au long de cette 2021.

Récemment, cependant, une déclaration de David Jaffe, directeur de la série originale Dieu de la guerre, qui fait actuellement une série de performances live jouant le titre de reboot 2018, ils ont fait perdre de la force pour Ragnarok comme l’une des pierres angulaires de la console de nouvelle génération de Sony. Et c’est que pendant l’un de ces streamings longues heures de durée, plusieurs utilisateurs ont extrait un fragment dans lequel Jaffe prétendait être convaincu que Dieu de la guerre: Ragnarok serait un titre cross-gen. Cette partie du direct s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et David lui-même a mis en ligne une vidéo il y a quelques heures sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il a précisé que cette information était basée simplement sur sa propre spéculation autour des déclarations. par Jim Ryan, bien qu’il soit resté fidèle à ses paroles, ajoutant que, tout en comprenant l’ennui que cette sortie peut causer à certains joueurs cross-gen, penser autrement serait stupide. Bien que, comme il le confirme lui-même, ce n’est que sa propre vision de ce que le lancement de ce prochain titre contient, la vérité est que ses déclarations sèment le doute; Si ces prédictions se réalisent, si l’on tient compte du fait qu’il existe déjà plusieurs titres PlayStation 5 qui ont atterri sur son prédécesseur, quelles véritables incitations le joueur a-t-il laissé au joueur installé dans la station de jeu Sony pour faire le saut générationnel?

Les jeux vidéo qui ont suscité de grandes attentes, comme les suites susmentionnées de Horizon: Aube zéro (Guerrilla Games, 2017) ou Spiderman de Marvel (Insomniac Games, 2018) ont déjà confirmé son lancement sur PlayStation 4 ou même dans le cas de Miles Morales, ils sont déjà disponibles sur les deux plateformes. Bien que cela ait un impact positif, en ne mettant pas la génération précédente à une fin précipitée et brusque, en réalisant une transition beaucoup plus lente et en donnant une espérance de vie plus longue à ces consoles déjà avec une date d’expiration implicite, la vérité est que cela aussi cela appauvrit considérablement le catalogue PlayStation 5. Soyons honnêtes; S’il est vrai que Sony a pris soin – cette fois oui – d’apporter le catalogue PlayStation 4 à son successeur grâce à une rétrocompatibilité et un nouveau service pour ses partenaires PlayStation Plus, et cela peut en inviter plus d’un. Adhérer à un plan de renouvellement, cela vaut-il vraiment la peine de dépenser un peu d’argent pour revisiter des mondes déjà connus avec une amélioration graphique substantielle et attendre un patch qui résout le lancement robuste de Cyberpunk 2077 (CD Projekt, 2020)? Ou la PlayStation 5, au contraire, est-elle un projet hâtif et quelque peu prématuré, lancé à l’avance pour ne pas être laissé pour compte dans la ruée incessante des consoles?