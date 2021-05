« Ragnarok » Saison 3: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la fin de la deuxième saison de « Ragnarok», Le combat de Magne contre Jutul Industries et les méchants géants qui dirigent la société se poursuivra très probablement dans un troisième volet. Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a rien annoncé à ce sujet.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public, et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un séries.

La deuxième saison de fiction a été annoncée deux mois après la première du premier opus, par conséquent, un troisième lot d’épisodes pourrait être confirmé en juillet 2021.

Laurits a-t-il découvert son côté sombre dans la deuxième saison de « Ragnarok »? (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 3 DE «RAGNAROK»?

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « RagnarokAprès avoir réveillé le pouvoir du marteau, Magne se rend à la maison Jutul pour affronter Fjor, mais tout ce qu’il trouve, c’est Saxa battue et ensanglantée en guise de punition pour sa trahison de la famille. Alors qu’ils s’engagent dans un combat qui se termine par un moment intime, Ran et Fjor s’en prennent à Laurits.

Laurits prétend qu’il a la seule arme capable de détruire son frère, alors Fjor le laisse en vie. A ce moment, Magne apparaît et jette le Mjolnir, provoquant la fuite des deux Jutuls.

De plus, la dernière scène montre Laurits libérant son animal de compagnie dans les fjords norvégiens pendant que Ran et Fjor regardent de loin. Lorsque cette créature apparaîtra, elle deviendra le Jörmungandr. Alors pourra-t-il vaincre Magne?

Que va-t-il se passer entre Magne et Saxa? Laurits reste le point faible de Magne, que fera-t-il quand il sera trahi? Maintenant le protagoniste de « Ragnarok«Il est plus fort que ses rivaux, que vont faire les Jutuls pour arrêter leur ennemi?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « RAGNAROK »

La troisième saison de « Ragnarok»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « Ragnarok », série norvégienne Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « RAGNAROK 3 »

Même si Netflix pas encore confirmés ce sont les acteurs qui pourraient revenir pour un nouveau lot d’épisodes.

David Alexander Sjøholt comme Magne

Ylva Bjørkaas Thedin comme Isolde

Jonas Strand Gravli comme Laurits

Theresa Frostad Eggesbø comme Saxa

Herman Tømmeraas comme Fjor

Bjørn Sundquist comme Wotan

Henriette Steenstrup comme Turid

Synnøve Macody Lund comme Ran

Herman Tømmeraas reprendra-t-il son rôle de Fjor dans une troisième saison de « Ragnarok »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «RAGNAROK» SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « Ragnarok« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.