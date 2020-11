Ragnarok Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières nouvelles

Will Ragnarok saison 2 sur Netflix peut arriver. Et devrait-il, quand sortira-t-il et de quoi sera-t-il question? Selon la mythologie nordique, la saison 1 de Ragnarok a été composée par Adam Price et dirigée par Mogens Hagedorn, avec le scénario suivant un adolescent qui possède les forces de Thor. La saison 1 de Ragnarok est sortie en janvier 2020.

Ragnarok saison 1 sur les célébrités Netflix David Stakston dans le rôle de Magne, un adolescent qui se rend dans la ville fictive d’Edda en Norvège. Au collège, Magne découvre ses camarades de classe privilégiés, Fjor (Herman Tømmeraas) et Saxa (Theresa Frostad Eggesbø) Jutul, les enfants de riches indigènes, Vidar (Gísli Örn Garðarsson) et son épouse Ran (la directrice de l’école, représentée par Synnøve Macody Lund) . Chaque fois qu’un jeune environnementaliste meurt après avoir repéré un tube mystérieux, Magne cherche des réponses et apprend qu’il n’est pas comme les autres adolescents. Malheureusement, la plupart des habitants d’Edda pensent que Magne a de graves problèmes de santé mentale, ne serait-ce que parce qu’il prétend avoir des capacités physiques qui feraient de lui un dieu plutôt qu’un adolescent norvégien ordinaire.

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 1 de Ragnarok, Magne localise les preuves dont il a besoin pour dénoncer un complot entre Jutul Industries. Mais quand Modern Thor est prêt à sauver la situation, il est diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque. Voici à quoi s’attendre de la saison 2 de Ragnarok sur Netflix.

Date de sortie

Si Netflix demande la saison 2 de Ragnarok, six nouveaux épisodes seront théoriquement produits plus tard cette saison. Ainsi, les fans peuvent s’attendre à ce que la saison 2 de Ragnarok sorte vers janvier 2021. Si Netflix maintient un programme de sortie similaire, la saison 2 de Ragnarok sera présentée en première fin janvier ou début février l’année prochaine.

Jeter

Voici la liste de ces acteurs pour la saison à venir.

David Stakston comme Magne

Herman Tommeraas comme Fjor

Emma Bones comme Gry

Henritte Steenstrup comme Turid

Jonas Strand Gravli comme Laurits

Theresa Frostad Eggesbo comme Saxa

Synnove Macody Lund comme Ran

Certes, il est possible de trouver de nouveaux visages dans la saison prochaine comme les Celtics ou même les immortels. Même si cela n’est pas vérifié, mais étant donné que l’histoire va s’étendre, ce n’est pas impossible.

Terrain

Au cours de la première saison, nous avons regardé la bataille des Juguls et Magne comme le thème principal de l’histoire. Et, aussi Magne tue Vidar quand il invoque la foudre avec l’aide de ses compétences surnaturelles.

De même, nous pouvons voir des batailles plus intéressantes entre Magne et d’autres géants pour protéger la Terre dans la saison à venir.

