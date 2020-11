Ragnarok Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

La saison 2 de Ragnarok a montré son affiche initiale par Netflix. Cependant, la saison 2 de Ragnarok a-t-elle obtenu son approbation?

Savons-nous tous que Thor est le favori de tout le monde et qu’il est temps d’arriver. Et aussi les fans attendent la sortie de ce nouveau film de Thor.

Et en 2021 ou 2020, tout le monde attend l’arrivée de Love and Thunder. Mais Netflix va présenter la franchise de la saison 2 par son propre caractère unique.

Date de sortie

À l’heure actuelle, nous savons tous que la saison 2 sera probablement diffusée sur les écrans.

Alors que les rumeurs se répandent que la date de sortie de la saison 2 sera annoncée quelque part en 2021 et que la production initiale de la nouvelle saison a commencé.

Jeter

Le casting de la saison 2 sera le même que celui de sa toute première saison. Et bien sûr, nous pouvons sûrement voir nos favoris tels que,

1. Jones Strand Gravli joue le rôle de Laurits Seier.

2. Theresa Frostad Eggesbo joue le rôle de Saxa.

3. Emma Bones joue le rôle de Gry.

4. Henriette Steenstrup joue le rôle de Turid Seier.

5. David Stakston jouait le rôle de Magne Seier.

Terrain

Les antagonistes de cette série sont la famille Jutul, ou comme on le sait, la mythologie nordique, le Jotunn. On pourrait reconnaître ces êtres comme les antagonistes des films Thor créés par Marvel. Les Jotunn sont d’énormes géants de glace qui dans la mythologie nordique seraient les équivalents bibliques des démons.

Dans la série, le ménage Jutul est le cinquième ménage le plus riche de Norvège et possède des usines qui provoquent le changement climatique et la contamination industrielle dans la petite ville d’Edda. C’est à Magneto de se lever et de sauver sa ville.

Après avoir initialement vaincu le chef de leur famille Jutul lors de la saison 1, Magne rencontrera probablement de nouveaux méchants, également probablement inspirés de la mythologie nordique.

