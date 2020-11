Ragnarok Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et autres informations

Ragnarok pourrait même être une série dramatique fantastique en norvégien inspirée de la mythologie nordique de Netflix qui a été créée le 31 janvier 2020. C’est la prochaine série télévisée en norvégien de Netflix, après Home for Christmas. La série est réalisée par la société de production danoise SAM Productions. Le spectacle a été renouvelé pour une autre saison.

Drame fantastique, il suit l’histoire de Magne, qui vit dans la ville littéraire norvégienne d’Edda. Magne découvre qu’il est l’incarnation du dieu nordique du tonnerre, Thor, et qu’il doit utiliser ses capacités pour protéger sa ville, en plus du monde, de ceux qui ne la blesseront pas.

Date de sortie

Netflix n’a pas encore donné de date de sortie officielle pour la saison 2 de Ragnarok. Attendez-vous à ce que ce soit entre le milieu et la fin de 2021, compte tenu de cette condition du monde. Quant à aujourd’hui, on ne sait même pas quand la production commencera ou si elle a déjà commencé ou non, en tout cas, la nouvelle saison n’arrivera pas avant un minimum d’avril 2021.

Attendez-vous à ce que la bande-annonce de la saison 2 arrive quelques mois environ avant la sortie de la saison.

Jeter

Voici la liste des acteurs de la saison à venir.

David Stakston comme Magne

Herman Tommeraas comme Fjor

Emma Bones comme Gry

Henritte Steenstrup comme Turid

Jonas Strand Gravli comme Laurits

Theresa Frostad Eggesbo comme Saxa

Synnove Macody Lund comme Ran

Certes, il est possible de voir de nouveaux visages dans la deuxième saison comme les dieux ou les immortels. Même si cela n’est pas vérifié, mais étant donné que l’histoire va s’étendre, ce n’est pas impossible.

Terrain

Au cours de la première saison, nous avons vu la lutte de The Juguls et Magne comme le thème principal de l’histoire. Et Magne tue Vidar quand il invoque le turbo avec l’aide de ses capacités surnaturelles.

De même, nous pouvons observer des batailles plus intrigantes entre Magne et les autres géants pour garder la Terre dans la saison à venir.

Bande annonce

La bande-annonce de Ragnarok 2 n’est pas encore sortie, mais vous pourrez profiter de la première saison sur Netflix jusqu’à après.

