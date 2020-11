Ragnarok Saison 2: Date de sortie, distribution, histoire et bande-annonce

Ragnarok est un ensemble de langues norvégiennes basé sur un monde de rêve de super-héros. Il a été composé par Adam Price. La première saison de Ragnarok a eu un total de 6 épisodes. Voyons ce qui se passe dans la saison 2 de Ragnarok et sera-t-il supérieur à la saison 1?

Jeter

Les personnalités soutenues pour la prochaine saison de Ragnarok comprennent:

Jonas Strand Gravli comme laurits

David Stakston comme magne / thor

Herman Tommeraas comme fjor

Emma Bones comme gry

Henriette Turgidstrup comme turid

Theresa givrée comme magne sear

Il y aura d’autres membres mais il n’y a pas encore d’informations. Certains nouveaux visages devraient faire leur apparition dans la saison 2.

Date de sortie

La première saison de Ragnarok est sortie le 31 janvier 2020. La prochaine saison de Ragnarok a été relancée au moment de la sortie de cette première saison. Mais auparavant, nous nous attendions à ce que la saison 2 soit sortie d’ici 2021, mais on dirait qu’elle va être reportée. La situation actuelle n’est pas favorable au tournage ou au tournage. Chacun prend ses distances sociales et prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie. Nous pensons que le casting a encore beaucoup à faire et tant que la situation ne se normalisera pas, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il soit à l’extérieur d’ici 2021.

Récit

L’histoire de Ragnarok se concentre sur une famille qui se rebelle contre Dieu et Thor. Magne est béni avec les compétences exceptionnelles de Thor, un garçon. Au cours de la saison précédente, Vidar et Thor ont eu un combat intense. Magne était sur le point de perdre mais tout à coup, il put utiliser la foudre contre Vidar. En fin de compte, Il a conquis Vidar non seulement l’a vaincu, mais Vidar est mort pendant le conflit.

La saison 2 concernera probablement Magne qui se bat contre tous les autres méchants et les défis auxquels il sera confronté lorsqu’il se déplace contre eux.

Bande annonce

Aucune bande-annonce n’a été publiée par l’équipe de Ragnarok jusqu’à aujourd’hui. Nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour envisager une pandémie mondiale et ses effets sur l’ensemble de l’industrie.

