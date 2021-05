« Ragnarok » Saison 2: date de sortie de Netflix, bande-annonce, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

« Beaucoup pensent que Ragnarok était la fin. Ils ont tort. Avec lui tout commence». Magne a vaincu Vidar, mais la guerre ne fait que commencer entre les dieux et les géants en « Ragnarok », La série de Netflix basé sur la mythologie nordique qui suit les héritiers des dieux scandinaves qui luttent contre la fin du monde.

Créé par Adam Price («Ride Upon the Storm»), « Ragnarok »Est la deuxième série originale de la plate-forme de streaming en langue norvégienne, qui après sa première le 31 janvier 2020 a été renouvelée le 4 mars pour une deuxième saison.

La fiction qui se déroule dans la ville fictive d’Edda, en Norvège, relie les thèmes du changement climatique et de la pollution industrielle à la mythologie nordique. En outre, il a un casting composé de Herman Tømmeraas, David Stakston, Emma Bones, Jonas Strand Gravli, Tani Mathias Dibasey Hansen et Theresa Frostad Eggesbø.

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «RAGNAROK»?

À la fin de la première saison de « Ragnarok», Magne a affronté Vidar, le chef de la famille Jutul, et même s’il semblait que le Géant allait gagner, Magne a réussi à invoquer le pouvoir de Thor et a obtenu la foudre pour les frapper tous les deux. Le combat s’est terminé avec Magne inconscient et aucun mot de Vidar.

Par conséquent, dans la deuxième tranche de la série Netflix Magne devra combattre les géants restants. Jusqu’à présent, seule la famille Jutul est connue, mais plus de géants et de dieux potentiels sont susceptibles d’apparaître.

De même, Laurits a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il était en fait Loki, bien qu’il ait été pris comme une blague, il pourrait également devenir le nouveau méchant de la fiction.

Les enregistrements de la deuxième saison de « Ragnarok»A officiellement commencé le 2 septembre.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE «RAGNAROK»

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE 2 RAGNAROK «

Après la fin de la première saison de « Ragnarok», Le sort de Vidar est incertain, mais le reste des personnages reviendrait pour les nouveaux épisodes.

David Stakston comme Magne

Jonas Strand Gravli comme Laurits

Herman Tømmeraas comme Fjor

Theresa Frostad Eggesbø comme Saxa

Emma Bones comme Gry

Henriette Steenstrup comme Turid

Synnøve Macody Lund comme Ran

ÉQUIPE CRÉATIVE

Scénario: Adam Price

Réalisation: Mogens Hagedorn

Producteur exécutif: Adam Price, Meta Louise Foldager Sørensen

Production: Stine Meldgaard Madsen

QUAND LA SAISON 2 DE « RAGNAROK » SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Ragnarok»Sera présenté le 27 mai 2021 dans Netflix.