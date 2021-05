« Ragnarok » aura la saison 3 sur Netflix?

Harman Kardon Enceinte HARMAN KARDON Aura Studio 3 Noi

Design distinctif et élégant L'art du son magnifique. Avec un design en dôme , des matériaux haut de gamme et des effets d'éclairage ambiant, la Harman Kardon Aura Studio 3 emblématique s'affirme avec modernité dans votre domicile. Son exceptionnel sur 360 degrés Style et substance. Les enceintes Harman kardon Aura Studio 3 émettent un son exceptionnel sur 360 degrés. Profitez d'un son plus dynamique grâce à un caisson de graves puissant pour une expérience d'écoute réellement immersive. Son et visuel sensationnel Rehaussez votre domicile avec le design emblématique de la Harman Kardon Aura Studio 3. Une enceinte bluetooth spectaculaire au son et au style magnifiques. Elle associe un son ample et des effets d'éclairage ambiants intégrés, un mouvement d'ondulation pour ressentir votre musique avec un nouveau dynamisme visuel. Avec un design en dôme aussi minimal que son petit encombrement, cet objet s'harmonise admirablement dans votre décor, dans toute pièce de votre domicile. Points forts : Design distinctif et élégant Son exceptionnel sur 360 degrés Lumière ambiante Diffusion sans fil avec le bluetooth Emblématique Caractéristiques techniques: Version bluetooth: 4.2 Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Transducteurs: Haut-parleurs médiums aigus Puissance nominale : 2* 15 W RMS + 1*100W RMS Réponse en fréquence: 45Hz - 20kHz (-6DB) Rapport signal du bruit : 80Db à 15W ( plage médiums-aigus) 80DB à 100W ( caisson de graves) Alimentation électrique 100-240V - 50/60Hz Puissance de l'émetteur bluetooth : 0-9 dBm Bande de fréquences de