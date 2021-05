« Ragnarok 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Ragnarok», Le chaos mythologique se déchaîne alors que Magne cherche de l’aide pour continuer son combat contre des ennemis colossaux tout en ayant affaire à un frère ingérable doté de pouvoirs divins.

Après avoir visité un autre royaume, Magne recherche des alliés tandis que Vidar dirige ses forces. Pendant ce temps, Wenche commence à chercher des recrues et trouve Imam, qui est déjà conscient qu’il peut influencer l’esprit des gens avec son pouvoir. Cependant, Ran assassine Wenche, qui passe son puissant pendentif au vieux Wotan ivre.

De son côté, Laurits découvre son côté obscur, et peu de temps après, le patriarche de Jutul est son vrai père. Vidar l’initie au culte des géants et éveille ses pouvoirs et Lauritis voit enfin que sa vraie personnalité est Loki.

Lorsque Magne et Vidar s’affrontent, ce dernier est tué par une ancienne hache, l’une des rares armes capable de tuer des dieux et des géants. Laurits n’hésite pas à appeler Magne un meurtrier, qui, tourmenté par la culpabilité, prie jusqu’à ce qu’il perde tous ses pouvoirs.

Laurits découvre son côté obscur dans la deuxième saison de « Ragnarok » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «RAGNAROK»?

Dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « Ragnarok», Wotan / Odin, Magne et le reste des héros prévoient d’entrer dans les Industries Jutul pour trouver la Flamme Éternelle et forger un marteau. Sous prétexte de suspendre une pancarte de protestation, ils demandent à Laurits de remettre la clé.

Bien qu’Harry soit hospitalisé dans le processus, Wotan a un dispositif de suivi, Iman et Halvor font face à un licenciement, il se fait marteler. Cependant, l’arme ne fonctionne pas comme Magne l’attendait, il ne peut pas la lancer très loin.

Lorsque sa mère lui demande de retirer les vêtements de son frère, Magne découvre que l’animal que Laurits cachait était un « ténia » géant. Pendant ce temps, Fjor annonce que Jutul Industries pourrait déménager en Asie, forçant le gouvernement norvégien à lever certaines restrictions et à lui permettre de poursuivre son travail. Ceci, bien sûr, provoque la colère de Magne, qui réveille enfin la puissance du marteau.

Magne se rend à la maison Jutul pour affronter Fjor, mais tout ce qu’il trouve, c’est Saxa battue et sanglante comme punition pour sa trahison de la famille. Alors qu’ils s’engagent dans un combat qui se termine par un moment intime, Ran et Fjor s’en prennent à Laurits.

Laurits prétend qu’il a la seule arme capable de détruire son frère, alors Fjor le laisse en vie. A ce moment, Magne apparaît et jette le Mjolnir, provoquant la fuite des deux Jutuls.

Que fera Fjor pour battre Magne? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «RAGNAROK 2» POUR LA SAISON 3?

Après cette fin, le combat de Magne contre Jutul Industries et les méchants géants qui dirigent la société se poursuivra très probablement dans une troisième saison. Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a rien confirmé.

De plus, dans la dernière scène du deuxième opus, Laurits est montré en train de libérer son animal de compagnie dans les fjords norvégiens pendant que Ran et Fjor regardent de loin. Lorsque cette créature apparaîtra, elle deviendra le Jörmungandr. Alors pourra-t-il vaincre Magne?

Que va-t-il se passer entre Magne et Saxa? Laurits reste le point faible de Magne, que fera-t-il quand il sera trahi? Maintenant le protagoniste de « Ragnarok«Il est plus fort que ses rivaux, que vont faire les Jutuls pour arrêter leur ennemi?