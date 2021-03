Rage Against the Machine ne jouera pas avec la distanciation sociale

La situation actuelle avec la pandémie continue de jeter le doute sur l’industrie du concert live. Et bien que de nombreux groupes dans certaines parties du monde commencent à considérer la nouvelle normalité de la distanciation sociale dans leurs concerts (ou bulles, comme dans le cas de The Flaming Lips), il existe d’autres groupes qui préfèrent attendre que les concerts puissent revenir. à leurs capacités normales.

Tel est le cas de ‘Rage Against The Machine’, qui selon leur bassiste Tim Commerford, le groupe n’a jamais envisagé d’adopter cette « nouvelle normalité » pour une prochaine présentation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Evanescence sort son nouveau single ‘Better Without You’

Commerford a partagé une interview avec TooFab dans laquelle il a discuté des dates que le groupe avait prévues pour 2020, qui ont été reportées jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie. Le bassiste assure que cette situation a fait «jeter les musiciens sur le trottoir».

«C’est stressant pour moi parce que je regarde le groupe et je pense ‘Merde, nous dépendons du public’. Vous allez aux concerts de Rage et vous voyez le public autant que vous voyez le groupe, et nous en avons besoin. Nous sommes l’un de ces groupes qui en ont besoin », déclare l’artiste.

Commerford assure que le groupe ne fera jamais partie de ces «à guichets fermés» qui joueront dans un drive-in (le public de la voiture) ou qui se produiraient dans un centre pour seulement 10 000 personnes lorsque sa capacité est de 100 000 personnes. «C’est un canular. Rage ne fera jamais ça. Ce n’est pas un bon spectacle à moins que le public ne soit là. Ce doit être une expérience partagée ».

Le groupe aurait reporté pour la première fois leurs présentations programmées en mars 2020, qui devaient être leurs premiers concerts depuis 2011. À ce moment-là, ils auraient indiqué qu’ils reporteraient leur tournée à 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mars Volta annonce un nouveau coffret « La Realidad De Los Sueños »

Jusqu’à présent, le groupe soutient qu’ils reprendront leur tournée du États Unis en juin prochain et se poursuivra jusqu’en août. Sur cette tournée, ils auront également la présence du rappeur américain Exécutez les bijoux. Jusqu’à présent, rien n’indique que ces présentations soient reportées.