Rage 2 et Absolute Drift gratuits sur Epic Games Store jusqu’au 25 février

L’un des bacs à sable les plus suggestifs de Bethesda peut être le nôtre sans rien payer. Rage 2 et Absolute Drift gratuitement sur Epic Games Store.

Nous allons dire au revoir à une semaine pleine de nouveautés grâce au dernier Nintendo Direct, et qui aura une animation plus informative à partir de ce soir avec la célébration de la BlizzCon 2021, dédiée aux jeux Blizzard comme Overwatch 2 et qui sait s’il y a plus de surprises. Mais si le vôtre est de ne pas voir et de jouer oui, nous avons Rage 2 et Absolute Drift gratuitement sur Epic Games Store.

Voulez-vous être des maîtres à la dérive? Avec Epic Games Store, nous avons la possibilité ces jours-ci de télécharger gratuitement Absolute Drift, une expérience de dérive inégalée où nous pouvons perfectionner nos compétences de conduite à travers un magnifique monde minimaliste avec différents domaines à conduire et des modes de jeu à maîtriser.

Si vous cherchez un jeu de tir amusant pour passer le week-end, nous avons de bonnes nouvelles. Rage 2 est téléchargeable gratuitement sur Epic Games Store, offrant une frénésie de carnage dans un vaste monde post-apocalyptique ouvert aux joueurs signés par id Software (Doom) et Avalanche Studios (Just Cause).

Les deux jeux peuvent être les vôtres simplement en les déposant dans le même lanceur depuis Epic Games Store. Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au 25 février. Bien sûr, vous devez vous inscrire (ou vous connecter) dans la boutique pour ce faire.

Epic distribue des jeux depuis de nombreux mois maintenant. Aujourd’hui, le chiffre avoisine les 50 jeux gratuits, où la plupart sont de véritables merveilles comme Subnautica, la saga Metro ou Civilization VI.

De plus, elle a commencé à financer ses propres studios pour développer des jeux vidéo. Parmi eux, nous avons Black Myth: Wukong, un hack & slash qui boit beaucoup de bijoux comme Nioh, nous laissant stupéfaits par des graphismes spectaculaires.