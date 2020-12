Rafael dos Anjos: Personne n’était plus près de tuer Khabib que moi

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Rafael dos Anjos, a publié jeudi un extrait de son combat contre Khabib Nurmagomedov en 2014 sur Instagram, dans lequel il l’a mis en détresse avec un étranglement à guillotine serré. Ce faisant, il a demandé au roi livre pour livre démissionné de le choisir comme adversaire en cas de retour, car personne n’était plus proche d’une victoire sur lui.

L’ancien champion des poids légers Rafael dos Anjos se souvient du combat du 19 avril 2014 contre son rival Khabib Nurmagomedov. À l’UFC sur Fox 11, il a reçu une défaite au point à l’unanimité, dans laquelle les trois juges ont évalué le combat de 30 à 27 pour l’aspirant « Eagle ».

Ici, Nurmagomedov dos Anjos a amené de plus en plus au sol et a contrôlé ce qui s’y passait. Nurmagomedov était déjà considéré comme un conseil d’initié pour l’avenir lors de sa cinquième apparition à l’UFC avec un record de 21 victoires en 21 combats. Pour dos Anjos, invaincu depuis trois ans, c’était la première défaite après cinq apparitions réussies.

Rafael dos Anjos a publié jeudi un extrait dudit combat contre les Russes, dans lequel vous pouvez voir comment il est sur le point de faire capituler Nurmagomedov avec un étranglement à guillotine. Cependant, il a pu s’en dégager et déterminer le cours ultérieur du combat.

Le fond pour la publication de ceci est les déclarations du champion démissionné qu’il ne reviendrait pas de sa retraite pour un combat contre Conor McGregor ou Dustin Poirier. En raison du fait qu’il était plus proche que quiconque de vaincre « l’Aigle », dos Anjos pense que s’il revient, il devrait être choisi comme adversaire.

« Khabib dit qu’il n’est pas intéressé à combattre à nouveau Conor ou Dustin parce qu’il les a étouffés tous les deux. Il ne m’a pas fait capituler. Je l’ai fait ronfler jusqu’à ce qu’une côte glissante le sauve de l’endormissement. Il m’a battu assez, mais personne n’était plus proche que moi pour éliminer le champion. «

Dos Anjos devrait faire son retour dans les poids légers contre l’ami proche de Khabib, Islam Makhachev, déjà à l’UFC 254, après avoir déjà disputé huit combats de poids welter, dont il n’a pu remporter que quatre victoires. Cependant, il a dû annuler son apparition en raison d’un test COVID-19 positif. La deuxième réunion prévue le 14 novembre n’a pas eu lieu à cause d’une infection staphylococcique de Makhatchev. Contre Paul Felder, qui a sauté à court préavis, dos Anjos, âgé de 36 ans, a célébré un retour victorieux dans les poids légers avec une décision à points partagés.

Il reste à voir si Nurmagomedov se souviendra réellement du moment de choc contre dos Anjos lorsque Dana White espère revenir et lui accorder l’honneur d’une revanche.

