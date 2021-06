Rafael Casal parle de Blindspotting, la nouvelle série StarzPlay

Angle mort atteint l’écran de Starz joue C’est une série qui reprend les événements survenus dans le film du même nom, sorti en 2018, seulement ici que l’histoire sera centrée sur Ashley rose, le couple de Milliers, l’un des protagonistes du long métrage. La série est une proposition super intéressante qui aborde avec humour et esprit la vie d’une jeune femme qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille après le retour de son petit ami en prison.

Rafael Casal est le créateur de la série avec Daveed creuse et, de plus, il revient au rôle de Miles comme dans le film. Dans un long reportage, le scénariste qui, à son tour, est artiste musical, producteur et réalisateur, a raconté tous les détails de la série qui débute ce dimanche.

Le scénariste et acteur Rafael Casal révèle les détails de Blindspotting, la nouvelle série Starz Play

(Photo : Starz Play)



Casal est né en Californie en 1985 et est d’origine irlandaise et hispanique. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt pour l’art, tant par l’écriture que par le jeu d’acteur. Il fait ses premiers pas de scénariste dans des courts métrages jusqu’à ce que l’occasion se présente de mettre en pratique ses deux autres passions dans la mini-série. L’équipe à l’extérieur, sorti en 2014, où il était scénariste, réalisateur et acteur.

Quatre ans plus tard, le film est venu Angle mort, où en plus d’écrire et d’agir, il a travaillé dans la production. Quelques jours seulement avant la première de la série qui continue cette histoire maintenant du regard d’Ashley, Casal parle de ce que l’on peut voir de ce dimanche. « Ashley Rose est en couple avec son partenaire, Miles, depuis douze ans et ensemble, ils élèvent leur fils, Sean. Ashley et son fils doivent faire face à l’incarcération soudaine de Miles et, par conséquent, leur vie change brusquement, car, Ashley est obligée d’emménager avec la famille de son partenaire et de réexaminer toutes ses options, à Oakland« , a-t-il indiqué.

Concernant son personnage Miles, Casal a révélé qu’il y aura beaucoup plus à savoir sur lui dans ces épisodes. « Il y a beaucoup à découvrir sur les circonstances de leur arrestation, l’état de leur relation et comment ils envisagent d’aller de l’avant. Je pense qu’en tant que public, nous allons juste vouloir voir comment la famille va faire face à cela, quel genre de décisions prendront-ils concernant leur peine, combien de temps ils seront en prison et quel est le rôle et le rôle d’Ashley à la fois dans la famille et dans son arrestation « dit le showrunner.







De plus, il a analysé en détail le lien qu’Ashley et Miles ont eu pendant tant d’années, quelque chose qui a réussi à les renforcer encore plus en tant que couple. « Ils ont traversé beaucoup de choses. Ils se sont rencontrés au lycée, sont tombés amoureux au lycée, ont eu un enfant ensemble, ont passé leur adolescence et la vingtaine ensemble et entrent dans ce genre de phase d’âge adulte où ils sont enfin prêts à ne plus être jeune et sauvage et fou mais ils essaient de s’installer et d’essayer de faire partie de la classe moyenne et d’avoir une maison à double revenu et d’avoir une voiture qu’ils aiment et d’avoir juste de la stabilité« , il prétendait.

Parce que la série est approchée du regard d’Ashley, Casal a raconté à quoi ressemblait le processus créatif pour écrire le script de cette manière. « Nous avions l’impression d’avoir déjà abordé le chapitre de l’amitié de Colin et Mile parce que le film se concentre sur cela. En pensant à la série, nous savions dès le début si nous reprendrions un jour cette histoire, nous voulions juste en voir plus Jasmine Cephas Jones Je pense qu’à chaque fois que je regarde le film, je pense que je passerais tout ce temps avec Ashley si je le pouvais. Je suis tellement curieuse de savoir à quoi ressemble ta vie« , Tenu.

Et j’ajoute : « Quand nous écrivions le film, beaucoup de gens nous ont dit, puisque c’est leur premier projet d’écrire sur ce qu’ils savent, donc je pense que nous l’avons fait et nous l’avons très bien fait. Nous avons investi dans cela, et nous l’avons fait et cela a aidé Mais à la fin nous avons pensé, vous savez, il y a beaucoup de personnages qui ont façonné nos vies là où nous avons grandi et il y a tellement de femmes qui font partie de cette histoire et donnent à la Bay Area sa culture, sa substance et sa beauté. Alors, Quand nous avons pensé y retourner, nous nous sommes dit d’aborder l’aspect que nous ne pouvions pas aborder dans le film. Faisons cette histoire sur les différents types de personnages que nous voyons dans Bay, et que nous connaissons et aimons, mais que nous n’avons pas encore vus à l’écran. »

(Photo : Starz Play)



Selon Casal, le terme Angle mort vient du langage de la rue et parle d’un phénomène psychologique connu sous le nom de vase de Ruben. « C’est comme un portrait qui peut être perçu comme un vase avec deux visages qui se regardent, et l’idée est que lorsque vous le regardez, vous ne pouvez faire attention qu’à l’un, vous devez oublier l’autre. L’idée que Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps pour nous, c’était un indicateur ou un moyen de résumer rapidement l’idée de deux personnes regardant une chose et voyant deux choses différentes », a-t-il déclaré.

Par cette réflexion, Casal montre que l’objectif de Angle mort c’est juste ça. Montrer un fait qui peut être interprété d’une manière par quelqu’un et d’une autre par un autre. Enfin, le réalisateur a utilisé trois mots pour faire référence à la façon dont la série sera et a déclaré qu’elle serait « inattendu, hilarant et déchirant ».

Étoiles aveugles Gagnant des Emmys Jasmine Céphas Jones et l’oscarisé Hélène Chasse. Le casting est complété par les performances de Benjamin Turner, Candance Nicholas-Lippman, Jaylen Barron, Atticus Woodward et, bien sûr, Casal, qui sera à nouveau Miles dans cet épisode comme dans le film.

Quand regarder Blindspotting sur Starz Play

Ceci est publié dimanche 13 juin dans le monde entier via STARZPLAY. A noter qu’il sera présenté en avant-première, le vendredi 11 juin, dans le cadre de la Sélection officielle du Tribeca Film Festival.