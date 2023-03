Rafael Amaya et Iván Arana, y a-t-il vraiment une rivalité entre les acteurs de « El señor de los cielos » ?

Pour plus que « Le Seigneur des cieux» rencontre un énorme succès aux heures de grande écoute de Telemundo, tout n’est pas rose et il y a toujours des détails que l’on préfère éviter. Par exemple, dans cette série, certaines rumeurs ont commencé à circuler et l’une d’entre elles concerne les acteurs rafael amaya et Ivan Arana.

Depuis quelques années, une rumeur circule sur les réseaux sociaux et les médias selon laquelle les deux artistes ne s’entendraient pas très bien et qu’il existerait même une rivalité entre eux, qui n’a pas été vérifiée et est restée de simples ragots. Cependant, ce point revient toujours comme sujet de conversation lorsqu’on se réfère à ladite production latine.

Bien qu’aucun des protagonistes de cet article n’ait confirmé ou infirmé ces versions, on les voit sur les écrans s’entendre très bien, selon la scène ou l’histoire, puisqu’ils transmettent généralement correctement ce qui leur est demandé dans leurs scripts. Ce qu’on peut faire, c’est essayer de faire une analyse de la situation, à partir de certaines affirmations.

Y A-T-IL UNE RIVALITÉ ENTRE RAFAEL AMAYA ET IVÁN ARANA ?

En janvier, avant la première de la huitième saison de « The Lord of the Skies », certains acteurs ont promu la production latine dans différentes interviews avec les médias et l’acteur Iván Arana n’a pas fait exception. Parmi les conversations qu’il a eues avec la presse, celle qu’il a menée avec l’émission « Hoy día » se démarque.

Dans cette interview, le journaliste l’a interrogé sur le retour de Rafael Amaya dans la série et il n’a eu que des mots de joie avec lui. Comme on s’en souviendra, l’acteur qui est le protagoniste de cette fiction était absent des enregistrements car il réhabilitait certaines addictions et, lorsqu’il a tout surmonté, il est revenu prendre le personnage qui avait été laissé en l’air.

« J’étais très heureux de le voir, vouloir faire des choses, avec un visage plein de lumière, donc ça m’a rendu très heureux pour lui, parce que c’est un grand être humain, un ami et il mérite cela et plus encore, et les gens déjà Je voulais le revoir »étaient les paroles d’Arana.

RAFAEL AMAYA ET IVÁN ARANA DANS « LE SEIGNEUR DES CIEUX »

Dans la fiction, Rafael Amaya et Iván Arana jouent Aurelio et Ismael Casilla. Autrement dit, ils sont à la fois père et fils lorsque les caméras sont allumées, on pourrait donc penser qu’ils s’entendent très bien à l’écran, mais tout n’est pas au gré de l’imagination.

En production, au fur et à mesure que la saison numéro 8 avançait, on s’est rendu compte qu’ils sont une sorte d’ennemis naturels qui se battent pour le pouvoir et qu’ils se retrouvent impliqués dans divers carrefours conflictuels.