Radiohead s’associe à Epic Games dans une exposition virtuelle

Les membres de Radiohead poursuivent les préparatifs de la sortie de « Kid A Mnesia », annonçant une nouvelle collaboration créative avec l’équipe d’Epic Games (connue pour leur travail sur le célèbre battle royale « Fortnite ») à travers une « exposition virtuelle », qui sera publiée en format numérique entièrement gratuit.

Décrite comme « un univers numérique/analogique à l’envers », cette nouvelle expérience interactive a été créée à partir d’œuvres d’art de Thom Yorke et Stanley Sonwood en collaboration avec le concepteur sonore Nigel Godrich, célébrant ainsi le 21e anniversaire des albums « Kid A » et « Amnesiac », qui sont considérés comme faisant partie des meilleures œuvres de la discographie du groupe.

« KID A MNESIA EXHIBITION » a été conçu à l’origine comme une installation physique. Comme il est facile de le supposer, la pandémie mondiale de coronavirus a empêché sa construction d’être réalisée, c’est pourquoi les membres de Radiohead ont décidé de déplacer ce projet au-delà du plan physique.

Yorke, Donwood et Godrich, qui ont produit « Kid A » et « Amnesiac », ont fait équipe avec l’artiste visuel et directeur créatif Sean Evans, la scénographe de théâtre Christine Jones, le producteur interactif Matthew Davis avec leur studio. [namethemachine] et les développeurs Arbitrarily Good Productions pour que leur exposition prenne « une forme non corporelle qui mettra en évidence et soulignera le naturel inséparable de ces sons et images ».

L’équipe d’Epic Games a endossé un rôle d’éditeur en charge de sa publication. « KID A MNESIA EXHIBITION » sera disponible à partir du 18 novembre en téléchargement gratuit pour les utilisateurs de PC et PlayStation 5. Cette expérience interactive peut être considérée comme une révision du matériel du même nom qui a été mis en vente le 5 novembre.

Radiohead a préparé à travers « KID A MNESIA » un triple album dans lequel ils présentent une remasterisation spéciale de leurs albums « Kid A » et « Amnesiac », sortis en 2000 avec seulement quelques mois d’intervalle. Ce matériel comprend un album intitulé « Kid Amnesiae », qui comprend des chansons totalement inédites de ces enregistrements.