Radiohead annonce la sortie spéciale de « Kid A » et « Amnesiac »

Enfin, les membres de Radiohead ont confirmé comment ils fêteront les 21 ans de la sortie de « Kid A » et « Amnesiac », deux albums soeurs sortis en 2000 à seulement sept mois d’intervalle, qui étaient aussi le résultat des mêmes sessions d’enregistrement, donc ils sont considérés comme le travail le plus important dans la trajectoire du groupe.

Après avoir présenté ce matin un curieux teaser promotionnel dans lequel il était laissé entendre qu’il cherchait un moyen d’unir ces deux matériaux, Radiohead a finalement confirmé la sortie de « KID A MNESIA », un matériau dans lequel les deux albums recevront leurs remasters respectifs.

Les membres de Radiohead ont également ajouté un troisième album intitulé « Kid Amnesiae », qui contient du matériel inédit qui a été enregistré lors des sessions de production sur les deux albums, anticipant son arrivée au public le 5 novembre via le label « XL Recordings ».

En plus d’avoir des versions alternatives des œuvres présentées dans « Kid A » et « Amnesiac », « Kid Amnesiae » comporte également la chanson « If You Say The World », qui jusqu’à aujourd’hui était restée totalement inédite. Radiohead a décidé de le révéler en avant-première de ce nouveau matériel anniversaire. La présence d’une autre chanson inédite intitulée « Follow Me Around » a également été annoncée.

« KID A MNESIA » sera disponible en vinyle dans un format de luxe, qui comprend un livre d’images à couverture rigide. « Kid Amnesiette », une édition limitée et numérotée de ce matériel sur cassette avec un dépliant illustré (limité à 5000 exemplaires), le traditionnel format single, triple CD et vinyle numérique, qui sera disponible en streaming ou en téléchargement.

Thom Yorke et Stanley Donwood ont également annoncé que deux nouveaux livres présentant l’art créé lors de la production de « Kid A » et « Amnesiac » seront publiés le 4 novembre. « KID A MNESIA » est disponible en prévente sur le lien suivant.