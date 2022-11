Radio Silence to Helm Escape from New York Reboot

Le redémarrage de Escape from New York, qui dure depuis longtemps, pourrait maintenant être en tête avec Radio Silence prêt à diriger et John Carpenter producteur exécutif.

Le retour de Snake Plissken dans un redémarrage de Évadez-vous de New York a été taquiné et ballotté pendant un certain nombre d’années. Plus tôt cette année, le créateur de la franchise John Carpenter avait même laissé entendre que des discussions avaient eu lieu, mais n’était pas du tout certain que cela mènerait à quoi que ce soit. À présent Date limite a rapporté que Silence radio dirigera le redémarrage de 20th Century Studios, Carpenter agissant en tant que producteur exécutif du film.





Radio Silence se compose de Matt Bettinelli-Olpin, Chad Villella et Tyler Gillett, l’équipe derrière la renaissance du Pousser un cri franchise pour Paramount. Le trio ayant terminé le travail sur le prochain épisode de Cri 6, il y a toutes les chances que Évadez-vous de New York pourrait être l’un de leurs prochains projets.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il n’y a actuellement pas de détails quant à savoir si le film sera un redémarrage direct ou une sorte de suite héritée des films originaux. Coup d’envoi avec Évadez-vous de New York en 1981, la franchise met en scène Kurt Russell dans le rôle de Snake Plissken, un anti-héros dans un monde dystopique où New York et Los Angeles ont été converties en prisons à sécurité maximale. Russell est revenu au rôle en 1996 Évadez-vous de LA., mais le box-office terne de la suite a vu la franchise et d’autres suites proposées abandonnées.

Alors que Carpenter a déjà laissé entendre qu’il pensait qu’il y avait plus d’histoires de Snake Plissken à raconter, il semble que la franchise soit sur le point de suivre la voie du rinçage et de la répétition à la place. Cela peut contribuer à relancer la franchise ou simplement garantir que toute évasion future est impossible.





Kurt Russell reviendrait-il en tant que Snake Plissken ?

Photos de l’ambassade

Bien que John Carpenter ait parlé de la proximité de Kurt Russell avec le personnage de Snake Plissken, l’acteur lui-même s’est déjà exclu de toute suite. Cependant, Carpenter a déjà lancé l’idée de conserver le rôle dans la famille Russell, avec Faucon et le soldat de l’hiver la star Wyatt Russell reprenant le rôle de Snake de son père.

En février, Leigh Whannell était à bord pour écrire un remake potentiel de Évadez-vous de New York, et il a suggéré que faire venir Wyatt Russell était le moyen idéal pour rallier les fans si Kurt Russell se mettait hors de course. Il a dit à l’époque :

« [Casting Wyatt Russell] semble être la chose évidente pour gagner les fans. C’est drôle, j’ai été tellement occupé à travailler sur ce film que je n’ai pas eu le temps de revenir sur ce projet. Parfois, ces communiqués de presse sortent avant que vous ne soyez prêt, vous vous dites : « Ne le dites pas au monde ! Je ne sais pas vraiment, vraiment pas. C’est un personnage emblématique et je pense que Snake Plissken fait partie de l’enfance et de l’adolescence des gens. C’est proche et cher à eux. Donc je ferais très attention avec ça.

Avec le rapport d’aujourd’hui suggérant que la recherche d’un écrivain pour le nouveau redémarrage est actuellement en cours, il semble que Whannell soit sorti, mais nous devrons attendre pour savoir si Wyatt Russell pourrait toujours faire partie du plan.