Radio analogique et streaming: un versus où chacun se démarque dans son domaine | 45S

La radio a été l’une des inventions qui a le plus aidé les gens à se sentir informés. Les fameux feuilletons radiophoniques, les nouvelles, la musique; beaucoup d’entre nous avaient notre approche de la musique à travers la radio. C’était une invention qui, malgré les années et les progrès technologiques, perdure.

Aujourd’hui, les choses ont changé. Le diffusion il est devenu de plus en plus populaire parmi les utilisateurs aujourd’hui, dans un contexte où il est plus facile de se connecter à Internet qu’il y a quelques années. Des plateformes comme Spotify ou YouTube Music ont voulu imiter ce que fait la radio, mais d’une manière totalement différente et en s’adaptant aux besoins des gens maintenant.

Cependant, la radio est toujours valable et compte même de nombreuses personnes qui continuent de l’utiliser comme moyen de s’informer, de se divertir ou de continuer à écouter de la musique.

Dans cette note, nous analyserons quelques arêtes sur les deux et nous indiquerons également en quoi elles diffèrent.

Accessibilité

L’une des raisons pour lesquelles la radio est toujours présente est son accessibilité. Vous avez juste besoin d’un kit que vous pouvez obtenir dans n’importe quel magasin d’électronique, ainsi que sur votre propre téléphone. Réglez simplement le cadran selon vos préférences et le tour est joué.

La transmission est très large et atteint les endroits les plus inaccessibles ou avec peu de signal. Vous pouvez communiquer les nouvelles à presque tout un pays avec juste la radio et l’ensemble de l’offre musicale peut atteindre tous les citoyens entre autres.

De leur côté, les plateformes de streaming ont besoin d’Internet pour pouvoir fonctionner, qu’il s’agisse du Wi-Fi ou d’un plan de données qui a un coût. De plus, le signal n’atteint pas partout et de nombreuses zones n’en sont toujours pas couvertes, ce qui limite son utilisation.

À cet égard, la radio gagne beaucoup. Bien que, avec une amélioration d’Internet et un prix accessible à Internet, vous puissiez minimiser cela un peu mais, de la même manière, ce ne serait pas suffisant.

Interaction

La radio est déjà livrée avec un horaire défini et vous savez quels programmes vont être diffusés ou ce qui va se passer est déjà prévisible. Les annonceurs interagissent généralement avec les auditeurs mais, étant un moyen de communication de masse, il est très limité.

Les gens ne peuvent pas choisir la musique à écouter ou connaître le nom de la chanson, à moins d’appeler la radio et de la demander ou, si vous la connaissez déjà, de la demander. Quelque chose qui, pour beaucoup, est généralement fastidieux voire ennuyeux, mais les radios ont déjà quelque chose de programmé et dans la plupart des cas, les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’interagir avec les annonceurs ou le DJ qui contrôle les chansons.

Au lieu de cela, les plates-formes de diffusion ils ont cette fonction. Vous pouvez entendre ce que vous voulez, quand vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez et où que vous soyez. Bien sûr, cela peut être possible tant que vous disposez d’une connexion Internet. Aussi, avec l’arrivée de podcasts qui parlent de différents sujets, simulant des programmes radio, ils vous donnent ce sentiment de pouvoir interagir plus étroitement avec les chauffeurs ou, à défaut, leur parler des problèmes qu’ils souhaitent aborder sur les réseaux sociaux. réseaux.

De même, Spotify a lancé une fonction qui vous permet de combiner des podcasts avec de la musique, comme s’il s’agissait d’une émission de radio.

À cet égard, les plateformes de diffusion il a une plus grande interaction de ses utilisateurs, bien que la limitation d’avoir Internet soit toujours présente ici.

Qualité audio

Si nous parlons de ce sujet, le diffusion Il présente un grand avantage par rapport à la radio, car il est soumis à l’intensité du signal et à l’utilisation correcte du cadran et même à la position de l’antenne. Autrement dit, si l’antenne est mal positionnée, que le cadran n’est pas correct ou que nous n’avons pas une bonne intensité de signal, nous ne pourrons pas avoir une bonne qualité sonore.

Au lieu de cela, les plates-formes de diffusion ils peuvent réguler l’audio dans différentes qualités et en fonction de votre stockage. Cependant, ils dépendent également d’Internet et de la qualité du signal. La seule différence est que dans ce cas, nous pouvons télécharger la musique que nous voulons et l’écouter avec la qualité sonore que nous voulons.

conclusion

La radio continuera d’être entretenue au fil du temps, elle ne s’adaptera qu’aux nouvelles technologies. Beaucoup ont dit que la radio allait mourir avec l’arrivée de la télévision ou d’Internet, mais comme on le voit aujourd’hui, c’est toujours valable. De plus, il n’y a rien de tel qu’écouter une émission de radio avant d’aller travailler ou d’étudier en prenant un café ou en se préparant pour la journée. C’est un sentiment unique et nostalgique.

Le diffusionEn revanche, il est très utile pour les personnes qui veulent aller à leur rythme et qui veulent écouter leurs propres chansons sans avoir à changer de radio selon le genre ou le programme. De même, il génère une nouvelle sensation de pouvoir profiter à la fois des podcasts et de la musique à l’heure que vous voulez, touchant des sujets qui ne sont pas abordés sur la chaîne traditionnelle.

En conclusion, il y a un public pour tout le monde. La radio ne mourra jamais, elle ne se transformera que progressivement et s’adaptera aux nouvelles tendances.