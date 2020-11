Radio 1 diffuse le défi d’une personne non binaire aux alliés cis

Des pancartes trans alliées à la toute première marche de la Trans Pride à Londres le 14 septembre 2019 (Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via )

Une jeune personne non binaire s’est rendue sur les ondes de la BBC pour appeler des alliés cisgenres à défendre les droits des trans.

Ben s’est exprimé pendant une minute sur BBC Radio 1, dans le cadre d’une initiative du radiodiffuseur public visant à donner aux jeunes la possibilité de faire entendre leur voix.

Ils se sont concentrés sur les expériences de personnes transgenres non binaires qui sont actives en ligne, commençant leur clip en partageant les points forts de la compréhension de leur genre non binaire.

«Je m’appelle Ben, et en tant que personne non binaire faisant partie de la communauté trans, la vie est dure et est particulièrement difficile pour ceux d’entre nous qui sont actifs en ligne», disent-ils au début du clip.

«Il y a de la joie à réaliser exactement qui vous êtes, et en tant que personne non binaire, cela a pris du temps. Je me suis battu pour qui je suis et j’adore ça. Je n’abandonnerai pas ça.

Ben a ensuite lancé un appel aux alliés cisgenres pour qu’ils apprécient à quel point les abus et le harcèlement en ligne peuvent devenir difficiles, appelant les alliés à défendre les droits des trans.

«Moi-même et de nombreux autres membres de la communauté finissons par recevoir des abus et de la haine en ligne tout le temps», dit Ben. «Nous avons besoin d’alliés: les personnes cisgenres doivent mettre leur confort en danger et défendre les droits des trans. Si des alliés se joignent à nous, nous pouvons vivre notre vie et apprécier d’être qui nous sommes. »

L’appel de Ben aux alliés à se lever est le dernier d’une longue lignée de personnes trans non binaires qui ont souligné que l’alliance doit être active, les personnes cis devant faire face à leurs propres privilèges pour défendre les droits des trans.

Enfin, Ben a partagé que «être trans et non binaire est magique, et c’est une expérience merveilleuse».

«Nous devrions tous pouvoir revendiquer notre espace, vivre librement avec l’euphorie du genre et célébrer la nature unique et incroyable d’être exactement qui nous sommes», ont-ils conclu.

Aled Haydn Jones, directeur de Radio 1, a déclaré: «De nombreux jeunes ont eu du mal à trouver une voix dans ce qui a été une année incroyablement difficile pour nous tous, alors nous leur donnons une chance de faire exactement cela et de nous dire ce qu’ils dirait si on leur donne une plate-forme nationale.

«Nous voulons que les gens entendent directement la prochaine génération et écoutent ce qui est important pour eux, et je suis heureux que Radio 1 puisse aider à partager leurs histoires.»