Radars Psp. Voir La Liste De Janvier 2021

Pour éviter les mauvaises surprises en ce début d’année, consultez la liste des radars lancés par la PSP pour ce mois de janvier.

Le but de la campagne de diffusion de la liste des radars et des sites d’inspection est de réduire la vitesse des véhicules sur les voies de circulation avec des niveaux de danger plus élevés, en alertant les conducteurs de la présence du détachement de trafic PSP.

Ces radars sont diffusés dans le cadre de la campagne «Qui vous avertit…», et il peut y avoir d’autres contrôles de vitesse en plus de ceux annoncés.

Açores

08-jan-21 – 08h00 – Estrada Regional, paroisse Santa Lúzia, São Roque do Pico

14-jan-21 – 07h00 – Caminho do Meio, paroisse de Praia de Almoxarife, Horta

14-jan-21 – 07h00 – Caminho do Porto Judeu, S. Sebastião, AH, et Caminho do Meio, Cabo da Praia, Praia da Vitória

18-jan-21 – 17h00 – Estrada Regional, paroisse de Candelária, Madalena do Pico

20-jan-21 – 13h00 – Vers Miradouro, Santa Bárbara et Ponta Nova, Feteira, Angra do Heroísmo

29-jan-21 – 07h00 – Caminho dos Galinheiros, Vila Nova, et São José, Fonte Bastardo, Praia da Vitória

Aveiro

11-jan-21 – 14h00 – Av. Universidade, Aveiro

20-janv.-21 – 09h00 – Av.32, Espinho

20-jan-21 – 14h00 – Av. Da Régua, Ovar

20-jan-21 – 14h00 – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Aveiro

21-jan-21 – 14h00 – Av. Renato Araújo, São João da Madeira

25-jan-21 – 08h00 – Av. Europa, Aveiro

27-jan-21 – 09h00 – National 109.4, Espinho

27-jan-21 – 14h00 – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Ovar

28-jan-21 – 09h00 – Rua Dr. Eduardo Vaz, Feira

28-jan-21 – 14h00 – Av. Da Liberdade, São João da Madeira

29-jan-21 – 14h00 – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Aveiro

Beja

06-jan-21 – 09h00 – Rua Francisco Miguel Duarte, Beja

12-jan-21 – 09h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado, Beja

21-jan-21 – 09h00 – Av. Salgueiro Maia, Beja

28-jan-21 – 09h00 – Rua Zeca Afonso, Beja

Braga

06-jan-21 – 09h00 – Circulaire Urbana, Guimarães

08-jan-21 – 08h00 – Circulaire de Barcelos, Viaduc de Queimado, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

12-jan-21 – 09h00 – Circulaire Urbana, Guimarães

13-jan-21 – 15h00 – Av. Frei Bartolomeu dos Martires, Braga

19-jan-21 – 09h00 – Circulaire Urbana, Guimarães

27-jan-21 – 15h00 – Av. Miguel Torga, Braga

28-jan-21 – 09h00 – Variante EN 14, VNFamalicão

29-jan-21 – 14h00 – Circulaire de Barcelos, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Bragance

07-jan-21 – 08h00 – EN 15, Mirandela

08-jan-21 – 08h00 – Av. Olimpio Guedes de Andrade, Mirandela

21-jan-21 – 08h00 – Av. Abade de Baçal, Bragança

22-jan-21 – 08h00 – Av. Das Cantarias, Bragança

château Blanc

12-jan-21 – 10h00 – Variante Carapalha / Socorro, Castelo Branco

14-jan-21 – 08h00 – Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã

28-jan-21 – 10h – Av. Dr Egas Moniz, Castelo Branco

Coimbra

07-jan-21 – 09h00 – Estrada de Vale Figueira, Coimbra

13-jan-21 – 09h00 – Estrada da Guarda Inglesa, Coimbra

15-jan-21 – 8h30 – Ponte Edgar Cardoso, Figueira da Foz (direction S / N)

18-jan-21 – 14h30 – Av. Da Lousã, Coimbra

22-jan-21 – 09h00 – Via Augusto Vaz Serra, Coimbra

27-jan-21 – 14h30 – Bains secs, Coimbra (direction S / N)

28-jan-21 – 14h00 – Pont Edgar Cardoso, Figueira da Foz (direction S / N)

Évora

06-jan-21 – 09h00 – EN 114, Av. Túlio Espanca, Évora (direction Montemor / Évora)

11-jan-21 – 9h00 – Av. D. Manuel Trindade Ssalgueiro, Évora

14-jan-21 – 9h30 – EN 18 à GIL, Estremoz

20-jan-21 – 09h00 – Av. Lino de Carvalho, Évora

28-jan-21 – 9h30 – EN 18 à GIL, Estremoz

29-jan-21 – 09h00 – CM 1094, Estrada do Bairro de Almeirim, Évora

Faro

07-jan-21 – 09h00 – Av. V6, Portimão

12-jan-21 – 09h00 – Rua da Cruz Vermelha, Tavira

13-jan-21 – 09h00 – Av. De Castro Marim, Vila Real de Santo António

14-jan-21 – 9h30 – Av. Heróis de 1808, Olhão

14-jan-21 – 20h00 – EN 125, Faro

19-jan-21 – 09h00 – Rua da Cruz Vermelha, Tavira

20-jan-21 – 09h00 – Estrada Moinho da Palmeira, Faro

21-jan-21 – 16h00 – Av. Dom João VI, Olhão

27-jan-21 – 10h – Av. Da Fonte Coberta, Lagos

28-jan-21 – 15h00 – Av. V6, Portimão

Garde

08-jan-21 – 14h00 – Av.25 de Abril, Guarda

12-jan-21 – 08h00 – Av. Cónego Álvaro Quintal da Cunha, Guarda

21-jan-21 – 14h00 – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Guarda

27-jan-21 – 14h00 – Passage extérieur de Guarda, Guarda

Leiria

06-jan-21 – 08h30 – EN 242, Amieirinha, Marinha Grande

13-jan-21 – 14h00 – Rua Central do Moinho de Cima, Albergaria, Marinha Grande

14-jan-21 – 14h00 – Rua de Leiria, Alcobaça

25-jan-21 – 09h00 – Av. Nogent Sur Marne, Nazaré

Lisbonne

06-jan-21 – 09h00 – EN 374, Malha Pão

06-jan-21 – 14h00 – Rua da Liberdade, Pontinha

12-jan-21 – 08h00 – EN 10, Alhandra (direction VFX / Alhandra)

13-jan-21 – 09h00 – Av. Capitães de Abril, Mem Martins

13-jan-21 – 14h30 – EN 250, Belas

15-jan-21 – 14h00 – Av. Infante D. Henrique, Lisbonne

20-jan-21 – 14h00 – Av. Padre Cruz, Lisbonne

21-jan-21 – 07h00 – Av. Ivens, Dafundo (direction Lisbonne / Cascais)

21-jan-21 – 13h00 – EN 249-3, Porto Salvo (direction Sintra / Oeiras)

22-jan-21 – 08h00 – EN 10, KM 125.4, Alhandra (direction Alverca / Alhandra)

25-jan-21 – 14h00 – Av. Marechal Gomes da Costa, Lisbonne

27-jan-21 – 08h00 – Estrada dos Salgados, Amadora

bois

07-jan-21 – 14h00 – VR 1 São Pedro, Santa Cruz

11-jan-21 – 13h00 – VE 3 Túnel do Doutor et VE 3 Ponte Jardim Pelado Bridge, Calheta

11-jan-21 – 14h00 – Estrada Monumental (directement depuis Aripan); Av. Mário Soares et Rua Dr. Pita, Funchal

20-jan-21 – 14h00 – VR 1, Viaduto da Boa Nova; Estrada da Fundoa et Avenida Sá Carneiro, Funchal

23-jan-21 – 07h00 – ER 227, n.º 33 (Tábua), Municipalité de Ribeira Brava et ER 222 (Canhas), Ponta do Sol

27-jan-21 – 14h00 – Rua Engenheiro Santos Costa, Machico

28-jan-21 – 7h30 – Rua 5 de Outubro, Via 25 de Abril et Rua da Ribeira João Gomes, Funchal

Portalegre

07-jan-21 – 10h – EN 373, Elvas

13-jan-21 – 14h00 – Av. Da Europa, Elvas

19-jan-21 – 14h00 – Av. De Badajoz, Portalegre

27-jan-21 – 08h00 – EN 246, Portalegre

Port

07-jan-21 – 14h00 – Via Eng.Edgar Cardoso, VNGaia

11-jan-21 – 20h00 – Av. D. JoãoII, Oliveira do Douro

13-jan-21 – 08h00 – Rua Gomes Amorim, Póvoa do Varzim

15-jan-21 – 14h00 – Rua Ribeiro Cambado, Valongo

18-jan-21 – 20h00 – Estrada da Circunvalação, 11089, Porto

20-jan-21 – 08h00 – Estrada D. Miguel, Gondomar

22-jan-21 – 08h00 – Estrada da Circunvalação, 14036, Matosinhos

25-jan-21 – 14h00 – Estrada Municipal Nº556, Santo Tirso

26-jan-21 – 08h00 – Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira

28-jan-21 – 14h00 – Estrada da Circunvalação, 9389, Porto

29-jan-21 – 08h00 – Av. Da Boavista, Porto

Santarem

11-jan-21 – 08h30 – Caminho Municipal n.º 1398, Cartaxo

11-jan-21 – 14h00 – Bairreira Alva, Torres Novas

13-jan-21 – 08h00 – Rua Aciz Alda Rodrigues, Santarém

19-jan-21 – 08h00 – Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Entroncamento

21-jan-21 – 8h30 – Rua Serpa Pinto, Cartaxo

21-jan-21 – 16h00 – EN 3, Calçadinha, Santarém

25-jan-21 – 09h00 – Av. Dr. Santana Maia, Abrantes

28-jan-21 – 14h00 – Pompiers Av. Dos Voluntários, Ourém

Setubal

06-jan-21 – 10h00 – Av. 1º de Dezembro 1640 – Seixal

08-jan-21 – 09h00 – Circulaire externe, Montijo

11-jan-21 – 11h00 – Av. Do Mar, Amora, Seixal

21-jan-21 – 10h – Av. Baia Natural do Seixal, Corroios, Seixal

22 janvier 21 – 10 h – Av. Do Arsenal do Alfeite, Almada

26-jan-21 – 15h00 – Rua Industrial Alfredo da Silva, Barreiro

Viana do Castelo

12-jan-21 – 14h00 – Av.25 de abril, Viana do Castelo

14-jan-21 – 09h00 – Rua Agostinho José Taveira, Ponte de Lima

22-jan-21 – 14h00 – Av. Do Meio-Areosa, Viana do Castelo

29-jan-21 – 09h30 – Estrada da Papanata, Viana do Castelo

Vrai village

06-jan-21 – 14h00 – Av. Da Unesco, Vila Real

08-jan-21 – 14h00 – Rua Dona Mafalda, Chaves

26-jan-21 – 09h00 – Av. Dr. Mário Soares, Chaves

28-jan-21 – 08h00 – Av.25 de Abril, Vila Real

Viseu

12-jan-21 – 08h00 – Estrada de Nelas, Viseu

14-janv.-21 – 14h00 – Av. Reinaldo Cardoso, Viseu

26-janv.-21 – 08h00 – Av. Reinaldo Cardoso, Viseu