Radar45secondes.fr: la musique péruvienne pour finir l’année et que l’année ne se termine pas avec vous | 45S

2020 entre dans sa dernière étape et nous ne voyons toujours pas cette lumière au bout du tunnel qui nous garde espoir. Bien entendu, nos démarches sont fermes et de plus en plus sûres. Nous avançons lentement et prudemment grâce à la musique, notre grand allié tout au long de ce processus de redécouverte humaine.

Suivre le rythme des précédentes livraisons #Radar45secondes.fr, entre octobre et novembre nous avons assisté à la conception de nouveaux projets incroyables comédies musicales et beaucoup de production d’artistes avec plus d’expérience. Malgré la brève récession forcée par la crise politique du pays ces dernières semaines, l’image est toujours mitigée et nous sommes sur la voie de la décentralisation tant rêvée pour le bicentenaire. Maintenant, profitez-en et partagez si vous le souhaitez. Il y a de tout, comme dans une pharmacie.

Alejandro et Maria Laura – « Appareil »

Ati Lane Ft. Good José – « J’existe (mon univers) »

Esvedra – « Le Manayupa »

Happy addictions – « C’est comme ça que j’aime mon ska »

Garzomorphose – « Sans sac »

Gustavo Abanto et La Zafra – « Pour vous »

Nature – « Nouveau sang »

La Santa Muerte – « La Lune »

Lapondé – «Morena»

Les Chapillac – « Fête du Salut »

Mial – «Panea»

Ni voix ni vote Ft. Django – «Rockstar»

Plastical People – «Wandering Destiny»

PUS – « PUS »

Satellite mineur – « La distance nous a fait du bien »

Costume Palm – « Je voudrais »

Tuporaquí Yoporallá – « Le quartier qui dansait »

Vudufa – « Loa sud-américain »

Vringo – « Muladar »

Ximena Vasquez feat. Giru Mad Fleiva – « Jeux d’esprit »

