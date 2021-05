RADAR réunit la star de la K-pop AleXa et le hitmaker arabe Bader AlShuaibi pour créer «Is It On» – Spotify

La K-pop, qui est passée d’un genre en plein essor à un phénomène musical à part entière, a conservé son domination mondiale transfrontalière depuis quelque temps maintenant. Et pourtant, il y a toujours de nouveaux fans qui se tournent vers le genre du monde entier. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) est l’un de ces endroits où la K-pop a trouvé une popularité particulière: de janvier 2020 à janvier 2021, le genre a connu une augmentation de 140% du streaming Spotify des utilisateurs de la région.

Donc, avec la proéminence de la K-pop en tant que genre dominant dans la région MENA, notre équipe Spotify RADAR a vu une occasion unique de réunir un artiste de chaque marché pour participer à une collaboration transfrontalière. Le résultat? Le premier artiste RADAR KOREA de Spotify AleXa et le créateur de RADAR MENA basé au Koweït et saoudien Bader AlShuaibi’s nouveau single « Est-ce sur. »

«Is It On» est un morceau de style K-pop à haute énergie basé sur un rythme reggaeton distinctif, une ligne de mélodie fraîche, un son principal accrocheur et une goutte. Au cours de l’année écoulée, Spotify a supervisé une collaboration virtuelle entre AleXa et Bader qui, à terme, donnera aux deux artistes une visibilité mondiale et les aidera à élargir leur public à plus de 178 marchés. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc, l’Égypte et le Qatar, qui sont actuellement les cinq premiers pays de la région MENA à diffuser de la musique K-pop, sont particulièrement intéressants.

« La K-pop est un phénomène qui a explosé à travers le monde, et comme la région MENA est un carrefour de cultures et de routes commerciales d’Est en Ouest depuis l’Antiquité, il est logique que K-Pop fasse une escale dans la région MENA », déclare Spotify Wissam Khodur, Partenariats d’artistes et de labels, MENA. «La K-pop a déjà une bonne part de flux par habitant dans la région, mais la première collaboration de la région entre les cultures et les genres (K-pop et Khaleeji Pop) contribuera à accroître l’appréciation de la K-pop à coup sûr et apportera la artistes plus proches de leurs fans.

RADAR a été conçu pour aider les artistes émergents du monde entier à franchir la prochaine étape de leur carrière et à renforcer leurs liens avec les auditeurs. Spotify fournit aux artistes RADAR des ressources et un accès à des opportunités de marketing intégrales pour les aider à booster leur carrière, en plus d’une portée et d’une exposition élargies. En ce qui concerne cette chanson collaborative, Spotify était disponible pour prendre en charge chaque étape du processus.

«D’un large éventail de supports marketing, y compris un placement de panneau d’affichage à New York Times Square à une playlist locale et interrégionale, nous avons été ravis de cette collaboration RADAR mettant en vedette un artiste K-pop pour la première fois dans l’histoire de Spotify», explique Spotify Wootae Kim, Partenariat artiste et label, Asie. «Nous sommes convaincus de présenter à la fois AleXa et Bader sur le marché de l’autre et dans le monde de la manière la plus Spotify, tout en continuant à connecter la K-pop au monde de manière créative.»

Pour célébrer le lancement de la chanson, nous avons demandé à chaque artiste RADAR de réfléchir à la collaboration et à ce que cela signifiait pour eux en tant que créateurs. Lisez ce qu’ils avaient à dire ci-dessous.

Bader AlShuaibi

Vous êtes connu pour vos succès pop. Quels éléments étaient différents dans la création d’une chanson K-pop?

La musique est la musique, donc la même passion a été injectée dans ce projet, mais le nouvel élément que j’ai ressenti pendant cette chanson était que le tempo de la musique était différent de ce à quoi nous sommes habitués dans la région MENA. C’était une expérience amusante, nouvelle et géniale.

Quels éléments de votre propre créativité et style avez-vous insufflé dans «Is It On»?

Essayer quelque chose de nouveau dans chaque production. Dans celui-ci en particulier j’ai chanté avec un flow rapide, j’ai presque frappé. Quelque chose que j’ai toujours voulu essayer et que j’ai fait.

Comment la musique peut-elle rassembler les gens au-delà des frontières?

La musique est un moyen de communication très passionné. L’expansion de Spotify dans le monde entier a permis de comprendre plus facilement ce qui se passe dans chaque partie de cette planète. Nous pouvons mieux nous comprendre avec la musique.

AleXa

Vous êtes devenu le premier artiste de RADAR KOREA en août 2020. Quelle a été votre expérience depuis?

C’est un immense honneur et je suis toujours reconnaissant pour toutes les opportunités que Spotify a fournies. RADAR m’a permis, à moi et à mon équipe, de partager notre musique et notre œuvre d’art avec des fans du monde entier. J’ai également pu rencontrer de nouveaux fans grâce à Spotify. Je suis tellement reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible dans les coulisses!

Pourquoi vos fans devraient-ils être enthousiasmés par cette collaboration?

Je crois vraiment que c’est un genre de projet jamais entendu auparavant! Il a des paroles en coréen, arabe et anglais. Et la mélodie dégage une énergie unique basée sur un rythme reggaetón distinctif et un son principal accrocheur. Chaque élément de la piste est si distinctif et culturellement exceptionnel en soi, mais ils sont tous magnifiquement imbriqués les uns avec les autres. C’est une harmonie de cultures différentes.

Je me souviens encore pendant la session d’enregistrement, tout le monde était tellement excité et excité, dansant et sautant dessus. J’espère vraiment que nos fans et tous ceux qui entendront ce projet ressentiront la même énergie!

Qu’attendez-vous à l’avenir de cette collaboration?

Je prépare actuellement mon retour à la mi-juin, qui est très prochainement! J’espère que mes charmants et beaux AI Troopers (fan base) apprécieront «Is It On», et j’espère que notre chanson atteindra de nouveaux fans dans le monde entier. J’espère également que grâce à ce projet, plus de gens comprendront que la musique est sans frontières et que la musique elle-même est une communication lorsque les auditeurs peuvent ressentir le rythme!

Vous voulez plus de RADAR? Diffusez la liste de lecture RADAR globale ci-dessous.