Racisme et cosmétique: peau plus claire grâce à la crème?

La couleur de la peau a longtemps été une nuance rose tendre dans les collections de crayons, correspondant à la couleur de la peau de nombreuses personnes blanches. Ce ton était considéré comme souhaitable, quelle que soit la couleur de peau avec laquelle vous êtes né, même en Afrique et en Asie. L’industrie cosmétique en a particulièrement profité. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer.

«On m’a dit que j’étais trop sombre pour la télévision», se souvient Yvonne Okwara. “On m’a dit que j’avais besoin de plus de maquillage.” Le présentateur de télévision devait souvent écouter de tels commentaires, de la part de patrons, de collègues et d’amis. Il était clair pour elle dès le début: “Mon look et ma couleur de peau ne m’amèneraient pas très loin, car ce n’est pas ce que la société veut.” Okwara n’a pas connu une telle hostilité aux États-Unis ou en Europe – mais au Kenya. “Même parmi les Africains, les personnes à la peau plus foncée, il y a des niveaux de stigmatisation.” Une telle discrimination est répandue en Afrique et en Asie – et alimente une industrie d’un milliard de dollars de produits censés éclaircir la peau. Mais dans le cadre d’un mouvement antiraciste mondial, un changement est en cours.

Les produits conçus pour éclaircir la peau sont sur le marché depuis des décennies. Certains contiennent des substances nocives comme l’hydroquinone. Certains contiennent des substances nocives et des agents de blanchiment qui peuvent provoquer des éruptions cutanées, par exemple, comme le dit le dermatologue indien Rashmi Sarkar. En général, de nombreuses crèmes n’ont qu’un effet temporaire et les consommateurs devraient les utiliser toute leur vie. Mais cela n’empêche pas beaucoup d’acheter les produits.

Vaidehi Sriram a déjà ressenti dans son enfance ce que signifie avoir un teint plus foncé en Inde. Les enseignants ont loué l’apparence des filles plus légères, dit la jeune femme de 36 ans. Lors des réunions de famille, des proches ont dit qu’elle était trop sombre pour trouver un bon mari plus tard. Ils lui ont conseillé de s’abstenir de porter des robes roses, car elles la faisaient paraître plus sombre. Ainsi, dans leur jeunesse, Sriram et sa sœur ont fait ce que font beaucoup de femmes et d’hommes en Asie et en Afrique: elles ont enduit de crème sur leur visage et espéraient une peau plus claire. “Parfois, nous avions l’air aussi blancs qu’un fantôme.”

L’industrie des produits éclaircissants pour la peau est en plein essor. Selon une étude de l’institut d’études de marché Strategy MRC, le marché valait environ 4,4 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 8,7 milliards de dollars d’ici 2027. En effet, l’apparence joue un rôle de plus en plus important et les clients potentiels ont plus d’argent. Surtout, la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance «lucrative». Les plus grands acteurs du marché sont des entreprises de beauté de renommée mondiale.

Plus lumineux et plus heureux

Mais lentement, l’industrie est forcée de changer. Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis a intensifié la lutte contre le racisme dans le monde. Cela inclut également la remise en question de vieux idéaux supposés de beauté. «Au cours des manifestations et mouvements antiracistes, certains fabricants et entreprises envisagent de changer ou de renommer leurs produits éclaircissants pour la peau», déclare Rupali Swain de l’institut d’études de marché GMI. Cela inclut le géant des cosmétiques Unilever. Leur crème éclaircissante “Fair & Lovely” est très populaire en Inde depuis de nombreuses années. Jusqu’à il y a quelques années, il y avait même des spots télévisés dans lesquels les gens étaient plus heureux et plus performants après avoir utilisé la crème – et avec une peau plus claire.

Mais entre-temps, le mot «juste» – qui peut également être traduit par «brillant» – dans le nom de la marque a été critiqué. Par conséquent, le groupe souhaite désormais renommer le produit “Glow & Lovely”. “Nous comprenons que des mots comme” juste “,” blanc “et” léger “suggèrent un idéal de beauté singulier que nous ne pensons pas juste”, a déclaré une porte-parole d’Unilever. L’entreprise a récemment décidé de supprimer complètement ces mots de l’emballage et du marketing. D’autres sociétés sont allées plus loin. Johnson & Johnson a récemment annoncé que deux gammes de produits ne seront plus vendues. «Des discussions récentes ont montré que certains noms de produits ou allégations sur nos produits de réduction des taches brunes décrivent les tons de peau clairs ou blancs comme meilleurs que leurs propres tons de peau», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. “Ce n’était jamais notre intention – une peau saine est une belle peau.”

Un certain nombre de critiques exigent qu’Unilever cesse également complètement la production de “Fair & Lovely”. La crème “favorise les sentiments anti-noirs chez les consommateurs”, a critiqué une pétition. La refonte doit se faire avant tout dans la société. L’animatrice de télévision Okwara n’a jamais utilisé de produits de blanchiment de la peau elle-même, mais dit: “Il y a des jours où vous vous réveillez et vous vous demandez à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez l’air différent.” Le vrai problème sous-jacent à l’industrie qui commercialise les crèmes doit être résolu, estime le Kenyan: la discrimination basée sur la couleur de la peau. “Si le teint n’avait pas vraiment d’importance, il n’y aurait pas d’industrie de l’éclaircissement de la peau.” L’Indian Sriram n’utilise plus de crèmes blanchissantes. Elle porte des vêtements roses parce qu’elle aime la couleur. Et elle est mariée. Sa fille essaie de l’élever pour qu’elle aime son teint.