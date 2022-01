Rachel Zegler, star du remake de Blanche-Neige, aborde la controverse sur le casting

Blanc comme neige La star du remake, Rachel Zegler, n’était pas inconsciente des plaintes sur les réseaux sociaux concernant son casting, mais cela ne l’a pas moins enthousiasmée par le travail qu’elle doit faire. Récemment, Zegler et Andrew Garfield ont participé à une double interview avec Variety, parlant de leurs œuvres respectives. Au cours de la conversation, Zegler a été interrogé sur le Blanc comme neige film, et pour sa part, elle a été plus surprise que quiconque d’avoir décroché le rôle.

« Jamais dans un million d’années je n’aurais imaginé que ce serait une possibilité pour moi. Normalement, on ne voit pas de Blanche-Neige d’origine latine. Même si Blanche-Neige est vraiment un gros problème dans les pays hispanophones. Blanca Nieves est une énorme icône, que vous parliez du dessin animé de Disney ou simplement de différentes itérations et du conte de fées de Grimm et de toutes les histoires qui l’accompagnent.Mais vous ne voyez pas particulièrement des gens qui me ressemblent ou qui jouent des rôles comme ça. Quand ça a été annoncé, c’était une chose énorme qui était en vogue sur Twitter pendant des jours, parce que tout le monde était en colère. »

Alors que de nombreux fans étaient ravis de voir ce remake avancer avec le West Side Story star en tête, les plaintes sur les réseaux sociaux étaient difficiles à ignorer. L’essentiel, cependant, est que Zegler a hâte de commencer à filmer le film car, comme elle le voit, elle a un travail à faire maintenant qu’elle a été choisie pour Blanche-Neige, indépendamment de toute réaction négative sur Twitter.

« Nous devons les aimer dans la bonne direction. En fin de compte, j’ai un travail à faire que j’ai vraiment hâte de faire. Je deviens une princesse latina. »

Peter Dinklage a également suscité la controverse sur le remake





Il existe une autre grande controverse liée à la Blanche-Neige et les sept nains remake, ceci concernant les nains titulaires. Jeu des trônes La star Peter Dinklage a affirmé que c’était « à l’envers » pour Disney de refaire ce film et d’inclure les personnages nains car il semble avoir le sentiment que cela renforce les stéréotypes négatifs sur les personnes vivant avec le nanisme.

« J’ai été un peu surpris quand ils ont été très fiers de choisir une actrice latina dans le rôle de Blanche-Neige. Tu racontes encore l’histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Cela n’a aucun sens pour moi », a déclaré Dinklage sur le podcast « WTF » de Marc Maron. Putain tu fais mec ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune ? Je suppose que je ne suis pas assez fort. »





Disney est maintenant confronté à un gros problème, car tout le monde n’est pas d’accord avec l’opinion de Dinklage. Plusieurs acteurs atteints de nanisme se sont depuis prononcés pour dire qu’ils préféreraient voir Disney inclure des personnages nains dans le remake, car cela fournirait sept rôles majeurs dans un blockbuster Disney qui pourrait ne pas se produire à cause des critiques. Une déclaration de Disney a déclaré qu’ils consulteraient des « membres de la communauté du nanisme » à mesure que la production du remake avancerait.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été fixée pour le Blanche-Neige et les sept nains refaire. Le film original est diffusé sur Disney+.





