Rachel Zegler est « si fière » de voir Halle Bailey devenir la Petite Sirène

Les deux derniers ajouts à la famille des princesses de films d’action en direct de Disney n’ont que de l’amour et du soutien l’un pour l’autre. En mai, nous verrons Halle Bailey présenté comme une nouvelle incarnation d’Ariel dans le remake live-action de La petite Sirène. Entre-temps, Rachel Zegler jouera l’action en direct de Blanche-Neige lors du remake de Disney Blanche-Neige et les sept nains sort en salles en 2024.

Changer l’ethnicité des personnages établis, même fictifs, a longtemps été une source de controverse avec les fans. La critique des médias sociaux était également là pour Bailey et Zegler, mais de l’autre côté de la médaille, il y a eu beaucoup d’éloges pour la façon dont ces choix de casting sont de grands pas en avant pour Hollywood et Disney. Parler avec THR tout en faisant la promotion de son nouveau film Shazam ! Fureur des Dieux, Zegler a commenté la situation, expliquant à quel point elle est « fière » de sa compatriote princesse Disney. Zegler souligne également à quel point cela est important pour les innombrables enfants dans le monde pour qui le casting fait vraiment la différence.

Comme le dit Zegler :

« Je suis tellement fière de Halle. Je suis tellement fière de tout ce qu’elle va faire pour les petites filles noires, et les petits enfants noirs en général, qui vont se voir en elle, à l’écran. C’est tellement beau La représentation est si importante sur un support aussi énorme, comme un film Disney, donc je crois vraiment que nous tournons un coin quand il s’agit de représenter dans des films comme ça. Et Halle est la raison de la saison ! »

Zegler a également été là dans le passé pour défendre Bailey. À un moment donné, des trolls se sont regroupés sur les réseaux sociaux pour condamner le casting avec le hashtag #NotMyAriel. Zegler est intervenu pour dire que si vous « ne soutenez pas ma fille Halle, qui est la parfaite Ariel, vous ne soutenez aucun d’entre nous ».

Bien que le casting soit merveilleux pour la représentation dans un film, le réalisateur Rob Marshall rejette également toute suggestion selon laquelle Bailey aurait été choisie simplement à cause de sa couleur de peau. Il avait précédemment déclaré à Entertainment Weekly qu’il n’y avait aucun ordre du jour en ce qui concerne le casting d’Ariel, notant qu’ils avaient projeté une grande variété d’espoirs d’Ariel de « toutes les ethnies ». Les cinéastes n’étaient pas vraiment déterminés à lancer un Black Ariel en particulier, mais c’est ce qui s’est passé lorsque Bailey a époustouflé tout le monde avec son audition.

Comme Marshall l’a expliqué :

« Nous cherchions juste le meilleur acteur pour le rôle, point final. La fin. Nous avons vu tout le monde et toutes les ethnies… Cette voix est quelque chose de si caractéristique, de si éthéré et de si beau qu’elle capture le cœur d’Eric, et il la cherche pendant tout le film… Halle avait toujours cette fraîcheur en elle-même. Dès que nous l’avons choisie, nous avons vraiment réfléchi à la manière dont nous pourrions faire cela. son Ariel. »​