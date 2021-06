Rachel Zegler est Blanche-Neige dans le remake live-action de Disney

Disney a trouvé son avance pour le nouveau récit en direct de Blanc comme neige, sous la forme de Rachel Zegler. L’actrice à bientôt dans le film de Steven Spielberg West Side Story remake, et est actuellement en tournage Shazam ! La fureur des dieux, elle n’est donc pas étrangère aux grosses productions de ces derniers temps. Le tournage du film devrait commencer au début de 2022, ce qui sera la première fois que la version Disney de l’histoire sera vue à l’écran en tant que film d’action en direct.

Blanche-Neige et les Sept Nains était le premier long métrage d’animation de Disney, révolutionnaire à l’époque et un jalon dans la réalisation cinématographique qui a cimenté la vision et l’ambition de Disney pour l’avenir. Comme avec de nombreux remakes live-action de Disney, le film développera l’original, qui a duré moins de 70 minutes, et comportera de nouvelles chansons ainsi que les anciens classiques tels que Salut et Sifflez pendant que vous travaillez. Alors que la production semble avoir été assez lente, la raison en était apparemment que les auteurs-compositeurs Benj Pasek et Justin Paul ont perfectionné le nouveau matériel musical sans avoir à se précipiter.

Blanc comme neige sera dirigé par Marc Webb, qui a dirigé L’incroyable homme-araignée. En ce qui concerne le casting de Zegler dans le rôle principal, il a déclaré: « » Les capacités vocales extraordinaires de Rachel ne sont que le début de ses dons. Sa force, son intelligence et son optimisme feront partie intégrante de la redécouverte de la joie dans ce conte de fées classique de Disney. »

Suite au succès de Aladin, le roi lion et La belle et la Bête, aussi bien que La petite Sirène en train de tourner, Pinocchio et plus à divers stades de développement, on s’attendait toujours à ce que Disney veuille revenir là où tout a commencé et récupérer une partie de cette magie pour une nouvelle génération. S’exprimant dans une interview avec Vautour en 2017, le président de la production de Disney n’a pas tardé à remercier le coprésident et directeur de la création Alan Horn pour la prochaine série de réimaginations en direct du catalogue de Disney.

« On nous a donné une opportunité incroyable de découvrir ce que nous voulions être en tant qu’équipe d’action réelle. On nous a donné beaucoup de latitude pour réfléchir à ce que c’était », a déclaré Bailey. « Nous avons pensé que si Iron Man et Thor et Captain America étaient des super-héros Marvel, alors peut-être qu’Alice, Cendrillon, Mowgli et Belle sont nos super-héros, et Cruella et Maléfique sont nos super-vilains. Peut-être s’il y a un moyen de renouer avec cette affinité pour ce que ces les personnages représentent pour les gens d’une manière qui attire les meilleurs talents et utilise la meilleure technologie, cela pourrait devenir quelque chose de vraiment excitant. C’est très Disney, jouer sur les avantages concurrentiels de ce label. «

Avec le casting de Zegler dans le rôle de Blanche-Neige, le dernier nouveau visage à apparaître comme l’une des princesses bien-aimées de Disney, il n’y a aucun signe que la Maison de la souris ralentisse encore dans son plan pour donner vie à tous ses vieux classiques à l’écran dans un tout nouveau chemin. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : Blanche-Neige