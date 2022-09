Rachel Zegler dit que Blanche-Neige lui faisait tellement peur quand elle était enfant qu’elle ne l’a vu qu’une seule fois

Rachel Zegler est peut-être sur le point de devenir le visage de Disney Blanc comme neige pour toute une nouvelle génération d’enfants, mais il semble qu’elle n’ait regardé le long métrage d’animation original qu’une seule fois quand elle était plus jeune parce que cela lui faisait peur. Bien que de nombreux enfants aient aimé le conte de fées de la belle princesse et de ses amis nains, en raison de ce souvenir précoce, qui a été aggravé par la visite du manège de DisneyWorld appelé Les aventures effrayantes de Blanche-Neigela seule autre fois où Zegler a regardé le classique des années 1930, c’était pendant le tournage de son rôle dans le nouveau film.





Ayant vu son profil monter en flèche au cours des deux dernières années, Zegler enchaînera les hits tels que West Side Story et le prochain Shazam ! Fureur des Dieux lorsqu’elle apparaît à l’écran en tant que princesse originale de Disney dans l’adaptation en direct du long métrage révolutionnaire de 1937 de Walt Disney. La tendance récente de Disney à refaire certaines de leurs animations classiques a été mitigée, avec leurs films théâtraux tels que Le roi Lion et Aladdin faire de grosses affaires financièrement mais avoir du mal à satisfaire complètement tout le monde de la même manière que les versions animées originales le font toujours.

FILM VIDÉO DU JOUR

Quand cela vient à Blanc comme neige, le film a fait l’objet de plus de controverses que la plupart, l’inclusion des sept nains étant critiquée et Zegler étant attaqué sur les réseaux sociaux pour être une actrice latina assumant le rôle principal. Cependant, Zegler a pris tout cela dans sa foulée, et bien qu’elle ne soit peut-être pas effrayée par certains trolls en ligne, l’actrice a expliqué à EW comment l’original Blanc comme neige l’a effrayée. Dit-elle:

« J’avais peur du dessin animé original. Je pense que je l’ai regardé une fois, puis je ne l’ai plus jamais repris. Je suis tellement sérieux, je l’ai regardé une fois, puis je suis allé faire un tour à DisneyWorld, qui s’appelle « Les aventures effrayantes de Blanche-Neige », ça ne ressemble pas à quelque chose qu’un petit enfant aimerait, j’en étais terrifié, Je n’ai plus jamais revu Blanche-Neige. Donc, je l’ai regardé pour la première fois depuis probablement 16, 17 ans quand je faisais ce film.

Ateliers du 20ème siècle

Avec un certain nombre d’autres dates de sortie de films, Blanc comme neigeLa date de la première de a finalement été annoncée plus tôt ce mois-ci, le conte de fées devant arriver dans les cinémas le 22 mars 2024. Bien que cela puisse sembler loin, étant sorti de la pandémie de Covid avec de nombreux retards et annulations, de nombreux études ont choisi de s’assurer que leurs sorties actuelles prévues disposent de suffisamment de temps pour terminer tout travail visuel et toute autre post-production qui prend du temps à se réaliser.

Avec Zegler en tête, le film met également en vedette Wonder Woman l’actrice Gal Gadot dans le rôle de la Méchante Reine. Martin Klebba a également déclaré qu’il jouera Grumpy dans le film, mais aucune autre information de casting sur les nains n’a encore été annoncée. C’est la confirmation du casting de Grumpy qui a soulevé de nombreuses questions sur la manière exacte dont Disney abordera les nains dans ce nouveau récit de l’histoire. Jusqu’à présent, rien n’indique si le nain conservera son apparence unique du dessin animé original ou s’il aura une apparence plus ordinaire.

Blanc comme neige sort dans les cinémas du monde entier le 22 mars 2024.