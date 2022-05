Rachel Zegler confirmée comme chef de file féminin de la préquelle de Hunger Games

Après un tweet énigmatique taquin, Rachel Zegler a été confirmée comme jouant Lucy Gray Baird dans The Ballad of Songbirds and Snakes

Rachel Zegler a eu un tourbillon d’introduction à Hollywood au cours des deux dernières années, avec des rôles principaux dans West Side Story et en tant que chef de file de l’action en direct de Disney Blanc comme neige. Maintenant, elle a été choisie pour le rôle de Lucy Gray Baird dans Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpentsla préquelle du blockbuster Jeux de la faim films. Zegler sera rejoint dans le film par Tom Blyth, qui jouera le rôle du jeune président Coriolanus Snow dans le film, basé sur le roman du même nom de Suzanne Collins.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents a été publié en 2020 et se concentre sur Snow, 18 ans, et son rôle dans les 10e Hunger Games en tant que mentor pour la première fois. Alors qu’il tente de tenter sa chance vers la gloire, Snow est mis en contact avec Lucy Gray Baird du District 12. Selon l’auteur, Lionsgate restera fidèle à l’histoire, et avec ses pistes maintenant en place, la production commencera alors que le film se dirige vers sa date de sortie du 17 novembre 2023.

Zegler a taquiné son casting plus tôt dans la journée, avec un tweet qui a été décodé par des fans qui ont rapidement compris que prendre les premières lettres des mots dans le tweet et les lire dans l’ordre épelait le nom de son personnage, Lucy Gray Baird. Il a été dit que Lionsgate cherchait quelqu’un comme Zegler pour le rôle dans La Jeux de la faim préquelle, mais il semble que ce n’était presque pas assez bon et ils ont dû obtenir Zegler elle-même. À en juger par son petit plaisir sur Twitter à propos du casting, elle est clairement ravie d’avoir décroché le rôle, et ce sera une autre performance intéressante à assumer pour la jeune star.

Zegler a vu sa carrière s'envoler ces dernières années







Rachel Zegler a connu le genre d'ascension fulgurante vers la gloire que certaines stars mettent des décennies à atteindre. Jouer le rôle de Maria dans le remake de Steven Spielberg West Side Story a amené l'actrice à un nouveau public et l'a clairement placée en tête de nombreuses listes de casting. Son prochain grand rôle à annoncer était Blanc comme neige, la version live-action du premier long métrage d'animation de Disney, qu'elle a récemment vue tourner en costume complet. Tout cela en plus de son rôle dans Shazam : la fureur des dieux aux côtés de Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu et d'autres, et il est difficile de se souvenir que quelqu'un ces dernières années ait eu une telle liste de films à son actif en succession rapide après être venu de nulle part.





Son rôle dans La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est juste une autre étape sur une échelle impressionnante, et si tous les films à venir atterrissent aussi bien que prévu, il ne fait aucun doute que nous verrons encore plus de Zegler dans des rôles principaux dans les années à venir. S'étant déjà retrouvée sur les listes de nominations aux prix, l'avenir de la jeune actrice semble en effet très prometteur.





