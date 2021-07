Rachel Weisz et Colin Farrell joueront dans la comédie de Todd Solondz Love Child

Après avoir joué ensemble dans la comédie noire surréaliste de Yorgos Lanthimos en 2015 Le homard, Rachel Weisz et Colin Farrell fera de nouveau équipe pour la dernière comédie du réalisateur Todd Solondz intitulée Enfant naturel. Le film sera un tour sur la tragédie grecque classique Odipe Rex, qui raconte l’histoire du roi Odipe de Thèbes qui tue involontairement son propre père et finit par épouser sa mère. Enfant naturel, se déroulera plutôt au Texas, où un enfant avec une obsession malsaine pour sa mère envisage de retirer son père violent de la photo.

Dans le film Todd Solondz, Enfant naturel, un beau voisin, initialement encouragé par l’enfant, entrera dans une relation avec la mère, pour déclencher encore plus l’obsession et la jalousie du garçon, incitant à prendre des mesures extrêmes. Le sujet sombre semble parfaitement adapté à Solondz, qui s’est fait un nom dans les années 90 avec des comédies indépendantes sombres telles que 1995. Bienvenue à la maison de poupée avec Heather Matarazzo et les années 1998 Joie avec Philip Seymour Hoffman. Bien qu’il ait décrit ce film comme étant son « premier film avec une intrigue et mon premier film se déroulant au Texas », Solondz a déclaré dans un communiqué :

« C’est amusant et c’est sexy et c’est façonné par les films hollywoodiens qui m’ont donné envie de devenir cinéaste. J’aime le travail de Rachel et Colin depuis toujours, et je suis très honoré de pouvoir également exciter leur passion pour un travail sérieux et inattendu. . »

Le financement est assuré par Cinetic Media et CAA Media Finance, qui représenteront également les droits nationaux avec WME. Maddriver International sera responsable des ventes internationales et de la présentation du titre au marché virtuel de Cannes, au cours duquel, sur la base du tirage au sort des noms impliqués et du scénario plus axé sur l’intrigue, il est susceptible de tomber entre de bonnes mains.

Le marché virtuel de Cannes a été créé l’année dernière en raison de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur Cannes et d’autres festivals de cinéma. Parmi les autres films qui devraient faire sensation sur le marché virtuel, citons Les restes, le suivi d’Alexander Payne sur 2017 Réduction des effectifs avec Paul Giamatti et Everest, dirigé par L’identité de Bourne‘s Doug Liman, qui s’inspire du roman de Jeffrey Archer « Paths of Glory ». Zoë Kravitz fera également ses débuts de réalisatrice avec L’île de la chatte. Elle aurait travaillé sur le scénario depuis quatre ans avec Haute fidélité écrivain. ET Feigenbaum. Channing Tatum a également joué un grand rôle dans le développement du film et aura un rôle principal.

En attendant, les fans de Rachel Weisz pourront l’apercevoir dans Marvel’s Veuve noire, dont la sortie est prévue le mois prochain. Colin Farrell jouera également dans un film basé sur une bande dessinée en tant que The Penguin dans le prochain film de DC Le Batman, dont la sortie est prévue le 4 mars 2022. Il sera également aux côtés de Jodie Turner-Smith et Justin H. Min dans un drame de science-fiction intitulé Après Yang, écrit, réalisé et édité par Kogonada. Le film sera présenté en avant-première au Festival de Cannes de cette année. Cette histoire est apparue pour la première fois à The Wrap.