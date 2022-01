Rachel Stevens En Thérapie Sur Le Temps Passé Au S Club 7

Rachel Stevens a parlé de l’inconvénient d’être dans le S Club 7, révélant qu’elle « est devenue très douée pour monter un spectacle et mettre un couvercle sur les choses », tout en finissant par faire des ravages.

Stevens, qui apparaît actuellement dans Danser sur la glace, faisait partie de l’un des plus grands groupes pop des années 2000, mais dit qu’être sous les yeux du public n’a pas toujours été facile.

S’adressant au Sun, l’homme de 43 ans a déclaré: «Vous venez de le pousser vers le bas et de continuer et de l’aspirer. Et cela coûte un peu.