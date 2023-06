Rabo de Peixe aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Créée par Augusto Fraga, la série produite au Portugal fait fureur sur Netflix à l’international. Allez-vous présenter de nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming ?



© PAULOGOULART/NETFLIXRabo de Peixe, la série du moment.

Un des grands avantages offerts Netflix est l’accès au contenu dans le monde entier. De cette façon, les utilisateurs peuvent profiter de séries et de films produits dans différentes régions. C’est le cas de queue de poissonun drame portugais qui a été lancé le 26 mai et qui est toujours parmi les plus regardés sur la plateforme de streaming.

Augusto Fraga Il a été le créateur, scénariste, réalisateur et producteur de cette fiction dans laquelle il réalise également patricia sequeira. tout au long de leur sept épisodes d’environ 50 minutesla mini-série propose une histoire granuleuse adaptée aux personnes de plus de 16 ans qui a déjà réussi à attirer l’attention d’un public international.

+ De quoi parle Rabo de Peixe sur Netflix ?

Le synopsis officiel de Netflix note: «Rabo de Peixe est une petite ville des Açores où la vie est calme et où rien ne se passe, jusqu’à ce qu’une cargaison de cocaïne arrive de l’Atlantique et sème le chaos parmi ses habitants.”. L’aperçu ajoute: « Un jeune pêcheur nommé Eduardo et ses amis décident d’improviser un commerce, mais s’approprier des centaines de kilos de cocaïne a des conséquences.”.

Ainsi, il conclut : « Les protagonistes devront faire face à des trafiquants de drogue, à la police et à une série de personnages imprévisibles dans une aventure dangereuse”. Cette opportunité risquée mais excitante de gagner de l’argent et de réaliser des rêves sera ce qui fera bouger les personnages joués par José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás et Kelly Bailey.

+ Rabo de Peixe aura-t-il une saison 2 ?

queue de poisson Il a créé ses sept épisodes le 26 mai, soit il y a un peu plus d’une semaine. Cela signifie que Netflix n’a pas encore officiellement communiqué l’annulation ou le renouvellement de la série pour un nouvel opus. En tout cas, étant présentée comme une mini-série et se concluant d’elle-même, Red N ne comportera probablement pas de saison 2.

