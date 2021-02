«  Raab doit dire ce qu’il savait  »: ce suspect dans l’accident de voiture de Harry Dunn pourrait être US SPY est une «  révélation étonnante  », a déclaré l’avocat de la famille

Le fait que la femme derrière l’accident qui a tué l’adolescent britannique Harry Dunn soit une espionne américaine soulève beaucoup de questions pour le gouvernement, dans une affaire qui fait déjà « de terribles dommages » aux relations bilatérales, a déclaré l’avocat de la famille à RT.

La nouvelle que l’assassin présumé de Harry Dunn, Anne Sacoolas, travaillait pour une agence de renseignement américaine est devenue « révélation étonnante » du côté de la victime, Radd Seiger, l’avocat de la famille Dunn, a avoué. « Nous avons été complètement décontenancés. Je dois dire que cela a vraiment perturbé les parents, qui continuent de souffrir chaque jour avec tout ce stress, cette anxiété et cette incertitude. »

Un tribunal de Virginie, qui examinait la demande de Sacoolas de rejeter une action civile en dommages-intérêts de la famille Dunn, a été informé mercredi qu’elle avait été « employé par une agence de renseignement aux États-Unis » au moment de l’accident de la route mortel en août 2019. La voiture de l’Américaine était du mauvais côté de la route lorsqu’elle est entrée en collision avec la moto de la jeune femme de 19 ans devant une base militaire américaine dans le Northamptonshire, où son mari travaillait comme agent de la CIA .

L’avocat de la femme a insisté sur le fait que son travail était « en particulier un facteur » dans son départ du Royaume-Uni pour des raisons d’immunité diplomatique peu de temps après la mort de Dunn. Sacoolas ne pensait pas qu’elle obtiendrait un procès équitable en Grande-Bretagne en raison de l’attention médiatique que l’affaire aurait inévitablement suscitée, a-t-il ajouté.

Après la découverte de ces nouveaux faits, «nous avons des questions auxquelles il faut répondre. [UK Foreign Secretary] Dominic Raab doit s’avancer et expliquer ce qu’il savait du statut d’emploi de Mme Sacoolas et quand il l’a découvert, « Dit Seiger.

Raab avait rencontré les parents de Harry Dunn en janvier 2020 et quand ils lui avaient posé directement des questions sur l’occupation de Sacoolas « il a répondu qu’elle était autrefois employée du Département d’Etat », se souvient-il.

« Nous espérons que le gouvernement fera un pas en avant et nous donnera ces réponses dès que possible », l’avocat a expliqué, car ces données pourraient affecter la demande d’immunité diplomatique de Sacoolas.

Cependant, Seiger a déclaré qu’il comprenait que même si l’immunité diplomatique de l’Américain s’avérait invalide, cela ne la conduirait pas nécessairement à un procès devant un tribunal britannique pour avoir causé la mort par conduite dangereuse.

L’extradition est toujours une décision politique plutôt qu’une décision légale. Si les États-Unis refusent simplement de l’extrader, personne ne peut rien faire.

Le ministère de l’Intérieur britannique s’est adressé aux États-Unis sur l’extradition de Sacoolas il y a un an, mais la demande a été rejetée par Mike Pompeo, alors secrétaire d’État sous le président Donald Trump. La nouvelle administration du président Joe Biden a annoncé la semaine dernière qu’elle n’allait pas changer la décision.

Seiger a critiqué le comportement de Washington comme «un abus flagrant de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.<< L'immunité diplomatique doit être utilisée pour protéger les diplomates dans les zones sensibles d'un danger réel, mais pas pour les empêcher de poursuites pour des crimes commis sur le territoire de «nations amies», argumenta-t-il.

Ce n’est pas ainsi que l’Amérique devrait se comporter. Il prétend être le leader du «monde libre». Nous devrions tous suivre leur modèle. Ils critiquent souvent le reste d’entre nous pour avoir violé les droits de l’homme ou faire des choses qu’ils n’aiment pas. Eh bien, le monde entier les regarde se comporter dans ce cas exactement comme on ne s’y attendait pas.

La Maison Blanche faisant obstruction à la justice pour Harry Dunn fait un « terribles dommages aux intérêts des États-Unis ici dans ce pays et érodent absolument la relation spéciale [between Washington and London], « a souligné l’avocat.

Mais comme les autorités américaines sont réticentes à coopérer, l’option restante serait que Sacoolas fasse le choix moral de retourner seule en Grande-Bretagne, a suggéré Seiger. « Je lui demanderais simplement ou ses représentants de prendre contact avec les autorités britanniques et de trouver une voie à suivre », Dit Seiger. Il a suggéré que la femme pourrait aussi être « Souffrance » au lendemain de l’accident mortel, et qu’un procès en Grande-Bretagne pourrait « soit son chemin vers la rédemption. »

« Nous ne pouvons pas tuer des gens et nous éloigner, » dit l’avocat. Il a ajouté que Sacoolas ne devrait pas avoir peur d’un traitement biaisé au Royaume-Uni, arguant que le pays a « l’un des systèmes juridiques les plus équitables » et, en ce qui concerne la détermination de la peine, ce n’est pas « draconien » comme en Amérique.

