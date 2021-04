R-Rating n’est pas la seule grande différence entre la Suicide Squad et les Gardiens de la Galaxie

À première vue, il est facile de comprendre pourquoi Warner Bros. voulait que le cinéaste James Gunn dirige le prochain projet DCEU. La brigade suicide. Gunn est devenu une célébrité à succès avec les MCU gardiens de la Galaxie, à propos d’un adorable groupe de marginaux criminels qui finissent par sauver la situation. Cela peut ressembler à La brigade suicide va être la version de DC de Gardiens, mais dans une interview avec Repaire de geek, Gunn a expliqué que le Squad a un noyau moral beaucoup plus lâche que Star-Lord et son équipage.

« Je pense que vous savez depuis le début du premier Gardiens que très probablement, dans son cœur, Peter Quill est bon, Gamora est bon, Rocket est bon, Drax est bon. [But with the Suicide Squad] certains ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont de mauvaises personnes. C’est moins sentimental de cette façon. King Shark est beaucoup moins sentimental que Groot. «

Les fans sont déjà enthousiasmés par King Shark, exprimé par Sylvester Stallone, et qui semble être le même genre de monstre câlin que Groot, l’arbre vivant du MCU. Mais James Gunn semble indiquer que King Shark, tout comme son homologue animal, est une créature plus froide.

Pourtant, malgré La brigade suicide étant beaucoup plus graveleux et violent que le gardiens de la Galaxie (à tel point que le film a obtenu une rare cote R en dépit d’être un grand film de super-héros), faire un film sur les criminels les plus violents du DCEU pourrait en fait être mieux adapté pour Gunn que le MCU. Comme le souligne le cinéaste, il a réalisé des films notés R pendant la majeure partie de sa carrière, y compris super, Glisser, et Brightburn.

« La plupart de mes films ont été classés R. C’est simplement une tranche d’âge un peu plus élevée. Et mon public est un peu différent. Ils peuvent voir un requin déchirer quelqu’un en deux, ils peuvent voir un pénis. Peu importe. «

Bien entendu, une cote R n’est pas automatiquement une garantie de la qualité d’un film. Le DCEU en particulier a joué sur les deux tableaux avec la notation, avec le succès en évasion de Todd Phillips ‘ Joker, et les rendements décevants pour Oiseaux de proie. Pourtant, Gunn semble assez confiant dans le film qu’il a réalisé et le studio semble partager son enthousiasme. À tel point que Warner a déjà commandé un Pacificateur série dérivée qui se concentrera sur le personnage de John Cena de Le Suicide Squad, et fera ses débuts sur HBO Max.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle provient de Den of Geek.

