R Plus? La Volkswagen Golf R gagne plus de puissance dans le manuel du propriétaire

Volkswagen pourrait lancer une version de la Golf R avec encore plus de puissance. Cette version est déjà incluse dans le manuel du propriétaire des modèles Golf Performance. Est-ce la Golf R Plus, avec 333 chevaux?

Un document interne de Volkswagen, publié sur Internet, révèle la puissance de la puissance de tous les modèles de performance Golf: GTI, GTI TCR, GTD et GTE. Tous ces modèles en deux volumes ont déjà été révélés et ont les mêmes valeurs de document, à l’exception de la Golf TCR.

La liste ajoute une autre version de Golf, le haut de gamme R sport, avec 245 kW (333 ch). Cependant, lors de son dévoilement officiel début novembre 2020, la marque annonce une puissance de 235 kW (319 ch) pour le moteur 2.0 TSI. Qu’est-il arrivé à ces 10 kW (14 ch)?

Le Volkswizard Youtuber semble avoir résolu le mystère. Lors d’un test réalisé avec la Golf GTI, il a eu accès au manuel du propriétaire (édition 07.2020).

À la fin du document, il note que les moteurs disponibles sur la Golf Mk8 ont tous été mentionnés, y compris les moteurs Golf R. de 245 kW et 420 Nm. La même puissance est disponible sur les nouveaux Tiguan R et Arteon R.

LIRE TROP

Avec plus de puissance et un mode Drift. Volkswagen présente la nouvelle Golf R

Il existe une autre variante du moteur 2.0 TSI dans le manuel du propriétaire, nom de code «DNFF», d’une puissance de 245 kW (333 ch). C’est la même valeur que le document interne de l’année dernière. Cela indique que la Golf R Plus promise peut toujours apparaître.

La Golf R Plus arrive-t-elle?

Volkswagen a prévu une version plus puissante de la Golf R depuis 2014, lorsqu’elle a présenté le prototype R400 au salon de l’automobile de Pékin. Cependant, une version R420 aurait dû être lancée dans la seconde moitié du cycle de vie du Mk7.

Cependant, cela ne s’est jamais produit. Il y avait une rumeur pour le Mk8 que Volkswagen voulait utiliser un moteur cinq cylindres en ligne d’Audi, mais Audi a refusé de partager son 2,5 TFSI.

La Golf R Plus pourra toujours voir le jour, mais équipée d’un quatre cylindres plus petit, qui fournit les mêmes 333 ch de puissance et 420 Nm de couple que la Golf R. «normale». Reste à savoir s’il s’agira d’une nouvelle version de la gamme ou d’une série spéciale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂