R-Mean, Berner et AD flambent à travers Cali dans le visuel « Smoke Smoke »

Des plages, des mannequins et des collants sont tout ce dont ils ont besoin.



Il s’agit de Cali vivant dans le clip de « Smoke Smoke ». R-Mean et Berner se réunissent alors qu’ils s’associent avec AD pour passer à travers un single sur le coup de pied et le flamboiement. La piste a été partagée pour la première fois il y a des mois, et le visuel en perspective à la première personne récemment publié montre à quoi ressemble la vie des artistes: naviguer sur la Pacific Coast Highway de Los Angeles avec quelques modèles, prendre du soleil et du sable sur la plage et vibrer avec amis à Cookies sur Melrose.

R-Mean s’est rendu sur Instagram non seulement pour célébrer la sortie de «Smoke Smoke», mais pour se vanter de ses statistiques de fin d’année Spotify. Il a amassé plus de 4,3 millions de flux cette année avec 1,1 million d’auditeurs, et il est prêt à décharger plus de musique qu’il a dans le coffre-fort. « Reconnaissant … J’ai hâte de commencer à publier ce que j’ai dans le clip! » a écrit le rappeur. « Continuons à grandir. Merci. » Découvrez « Smoke Smoke » et dites-nous ce que vous en pensez.