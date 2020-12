R. Kelly L’accusateur qui prétend que la chanteuse lui a donné l’herpès veut ses dossiers médicaux: rapport

Alors que K. Michelle défend sa réputation musicale, R. Kelly reste derrière les barreaux en attendant son procès. L’icône de la musique en disgrâce fait face à un certain nombre d’accusations fédérales dans plusieurs États qui impliquent la traite d’êtres humains, la pornographie juvénile, la falsification de preuves et l’inconduite sexuelle. Kelly a maintes fois maintenu son innocence pendant des années, mais bientôt son sort sera entre les mains d’un juge et d’un jury.



Faith Rodgers est l’un des nombreux accusateurs de R. Kelly à poursuivre le chanteur en justice et est même apparu dans la controverse Survivre à R. Kelly documentaire. Elle affirme avoir eu une relation amoureuse avec Kelly pendant un an et a détaillé son expérience présumée dans des interviews. « Il m’a demandé quel âge j’avais. Et je lui ai dit », a déclaré Rodgers en 2018. « Et il a dit: » Tu sais, si tu as vraiment, tu sais, 16 ans, tu peux le dire à papa, non? » … Et il était comme, ‘Vous savez, vous regardez juste environ 14, 15 ou 16.’ «

La jeune femme de 22 ans a accusé Kelly de lui avoir donné de l’herpès et des rapports indiquent qu’elle espère qu’un tribunal forcera le chanteur à remettre ses dossiers médicaux. Elle veut «tous les documents concernant votre statut d’infection sexuellement transmissible au cours des cinq dernières années», et bien que cela puisse inclure tous les médicaments qu’il a pu prendre, cela englobe également les factures d’hôtel, les enregistrements téléphoniques, les documents financiers, les taxes et les dossiers médicaux.

