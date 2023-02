Qu’y a-t-il sous le bâtiment de Kansas City dans « The Last of Us »

« The Last of Us » a créé son épisode 4 récemment et a introduit une nouvelle ville qui n’avait pas été exploré dans les jeux vidéo. À Kansas City, nous avons pu voir la dynamique au sein d’un groupe rebelle qui a réussi à vaincre Phèdremais cela implique désormais une menace pour les protagonistes.

À l’origine, ces événements se déroulaient à Pittsburgh, mais les créateurs de la série HBO Max, Craig Mazin et Neil Druckmann, ont décidé de changer de lieu.

De plus, au lieu d’être de simples chasseurs, ils sont un groupe rebelle dirigé par Kathleenun nouveau personnage introduit par la série.

Dans le chapitre intitulé « Please hold on to my hand » (« Please Hold to My Hand » en anglais), le personnage de Melanie Lynskey est cherche henri et le reste des collaborateurs de FEDRA qui ont causé la mort de son frère. Cependant, Perry lui montra quelque chose qui est caché sous l’un des bâtiments de la ville. Nous vous expliquons ici de quoi il s’agit.

Avant de continuer, regardez le bande-annonce de l’épisode 4 de « The Last of Us ».

QU’Y A-T-IL SOUS LE BÂTIMENT DE KANSAS CITY ?

Dans l’épisode 4 de « The Last of Us », Kathleen, Perry et le reste du groupe cherchaient Henry et Sam. Après avoir trouvé ce qui avait longtemps été sa cachette, l’ex-soldat l’avertit que la situation au sous-sol empire. Lorsqu’ils entrent, le sol est fissuré et sur le point de tomber.

Dans l’épisode 4 de « The Last of Us », le sol d’un des bâtiments était cassé car une sorte de créature se trouvait dessous (Photo : HBO)

Qu’y a-t-il sous le bâtiment c’est un ballonnement, un type d’infecté beaucoup plus dangereux. Bien que nous avions déjà nos soupçons qu’il s’agissait d’une catégorie de zombie (pas un Clicker car il n’aurait pas la force de soulever le sol), ce a été confirmé par la bande-annonce du chapitre 5.

QU’EST-CE QUE LES BLOATERS / SWELLS ?

Les Gonflé ou bouffi sont l’un des plus dangereux et mortellement infecté de l’univers de « The Last of Us » (surtout dans la première version du jeu). Leur infection est beaucoup plus avancée, ils sont donc extrêmement forts et résistants.

Un Bloater / Swollen apparaîtra dans l’épisode 5 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Ils ont une armure biologique contenant des sacs de spores dangereuses qui peuvent être libérées. Les balles les ont à peine blessés.sauf si les points faibles sont tirés à plusieurs reprises.

La section Pittsburgh du jeu, qui sert de base à l’histoire des épisodes 4 et 5 de The Last of Us, présente un Bloater caché sous un hôtel. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit de cela.

QUE SIGNIFIE LA PRESENCE DU BLOATER DANS LES EPISODES 4 ET 5 DE « THE LAST OF US » ?

Bien que le problème du ballonnement semble beaucoup plus dangereux et urgent, Kathleen décide qu’ils ne monteront pas à bord tant qu’ils n’auront pas trouvé Henry.. Alors ils verrouillent la porte et décident de ne rien dire au reste du groupe, en espérant que la situation ne devienne pas incontrôlable avant qu’ils ne puissent le comprendre.

D’après ce que nous avons vu dans la bande-annonce de l’épisode 5, Kathleen et Perry n’auront pas beaucoup de chance, car le Bloater pourra se libérer et faire des ravages dans la ville, mettre la vie de chacun en danger.