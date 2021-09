Qu’ont fait Dolce & Gabbana ? Les raisons racistes, sexistes et homophobes de leur annulation

Peut-être même que mère nature annule Dolce et Gabbana alors que la grêle pleuvait pour fermer leur Alta Sartoria défilé de mode à Venise, Italie le lundi.

Dolce et Gabbana Le défilé de mode Alta Sartoria était un défilé de 110 looks qui laissait les gens crier et courir vers la sortie alors que leur karma tombait littéralement du ciel sous la forme de lourdes boules de grêle.

Sans surprise, même cette tempête de grêle apocalyptique n’a pas annulé Dolce et Gabbana à la fois métaphoriquement et réalistement.

Peut-être que c’était juste un problème dans le système que mère nature a essayé de saboter le spectacle Dolce, cependant, il est assez évident que la marque a un mauvais karma à venir pour eux.

Qu’ont fait Dolce et Gabbana ? Pourquoi la marque est-elle « annulée »

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Dolce et Gabbana ont et devraient être annulées pour leur passé problématique impliquant le racisme, la honte des graisses, l’homophobie et la délégitimation du harcèlement sexuel.

Dolce et Gabbana ont fait des publicités sexistes sur le «viol collectif» et ont affirmé que le harcèlement sexuel n’était pas de la violence.

Dolce et Gabbana ont toute une liste de mauvaises choses qu’ils ont faites et cela pourrait être au début de la chronologie. En 2007, Dolce et Gabbana ont tourné une série de publicités en Espagne qui a poussé le terme « sex sell » à un tout autre niveau.

Dans l’une des publicités, une femme vêtue d’une robe Dolce et Gabbana était coincée par les poignets d’un mannequin à cheval sur elle pendant qu’un groupe d’hommes la regardait.

Elle a regagné l’attention du public en 2015 et peu de temps après que la publicité ait refait surface, Gabbana a fait des commentaires sur le harcèlement sexuel, affirmant qu’il ne s’agissait pas de violence.

Il a déclaré à Vogue UK : « Ce n’est pas nouveau ! » Gabbana a déclaré avant d’ajouter: « Ce n’est pas de la violence, ça. Qui ne fait pas de sexe? Qui ne le fait pas? C’est une tendance. Maintenant, la tendance est au sexe. Mais le sexe est une vieille histoire. Nous sommes italiens. Nous venons du romain Empire, nous le savons très bien.

Dolce et Gabbana ont présenté des imprimés racistes Blackamoor dans leur collection printemps/été 2013.

En 2012, la collection printemps/été 2013 de Dolce et Gabbana a fait son apparition sur le podium avec des boucles d’oreilles « Blackamoor » et des imprimés faisant référence au colonialisme et à l’archétype raciste « Mammy ».

Il n’y avait pas un seul modèle noir dans le spectacle de Dolce & Gabbana et l’imprimé comprenait ce que vous pourriez reconnaître comme des poupées de tante Jemima – un personnage dérivé des spectacles de ménestrels.

D&G a de nouveau tenté de se défendre en affirmant que les représentations étaient « des éléments de la culture sicilienne traditionnelle » et que les images étaient inspirées des œuvres d’art siciliennes.

De toute évidence, Gabbana n’a rien appris de cela, car l’année suivante, Gabbana a été photographié dans une tenue sur le thème de la jungle avec son bras autour du designer Alessandro Dell’Acqua qui portait un blackface lors d’une fête d’Halloween «Disco Africa».

Dolce et Gabbana ont une histoire de racisme anti-asiatique.

En 2012, Dolce et Gabbana interdisent aux résidents de Hong Kong de prendre des photos à l’extérieur ou à l’intérieur de leur magasin phare pour protéger leur « propriété intellectuelle ».

Cela a provoqué l’indignation du public car les touristes étrangers et les résidents de Chine continentale ont été exclus de l’interdiction de prendre des photos.

Leurs problèmes ne se sont pas arrêtés là car en avril 2017, Dolce et Gabbana ont publié une campagne sur Weibo qui montrait des mannequins D&G présentés avec des personnes appauvries dans les quartiers délabrés de Pékin.

Puis, en novembre 2018, ils ont publié une autre série de publications sur les réseaux sociaux sur Weibo dans le but de promouvoir leur défilé de mode de villégiature 2019 à Shanghai — #DGLovesChina.

Une vidéo montrait un mannequin asiatique, Zuo Ye, luttant pour manger de la nourriture italienne traditionnelle avec des baguettes, ce qui était considéré comme insensible à la culture.

La vidéo incluait également de la musique chinoise stéréotypée en arrière-plan, alors que le mannequin avait du mal à manger un cannoli tandis que le narrateur demandait : « Est-ce trop énorme pour vous ? » et même mal prononcé le nom de la marque, ce qui se moquait de la façon dont les chinois disent Dolce & Gabbana.

Les choses ne se sont pas arrêtées là, car les images des DM’S de Stefano Gabbana insultaient à la fois la Chine et le peuple chinois.

Les messages ont été capturés et envoyés à Diet Prada où les messages s’affichent Gabbana défendant la campagne vidéo comme « un hommage », qualifiant les accusations racistes de « fausses nouvelles » et qualifiant le peuple chinois de « Igmorunt réjertoui Smelljeng MamanFc’est-à-dire« who eà réogs.

Cela a entraîné une spirale descendante pour Dolce et Gabbana, Gabbana affirmant que son compte avait été « piraté ».

Le compte officiel de la marque a également affirmé : « Notre compte Instagram a été piraté. Il en va de même du récit de Stefano Gabbana. Notre bureau juridique enquête de toute urgence. »

« Nous sommes vraiment désolés pour toute détresse causée par ces publications, commentaires et messages directs non autorisés. Nous n’avons que du respect pour la Chine et le peuple chinois. »

Le Bureau des affaires culturelles de Shanghai ne s’est pas soucié des excuses du prétendu « piratage » car Dolce et Gabbana ont été contraints d’annuler le spectacle. Cela a déclenché une vague de réactions de la part de nombreux influenceurs et modèles, de détaillants du marché asiatique et de consommateurs.

Peu de temps après, Dolce et Gabbana ont publié une vidéo d’excuses sur YouTube en réponse à leurs actions.

Dolce s’est prononcé contre la FIV en 2015.

Juste avant la publicité de 2007 qui a refait surface en 2015, Dolce s’est prononcée contre la Fécondation In Vitro dans une interview en disant: « Vous êtes né d’une mère et d’un père. Ou du moins c’est comme ça que ça devrait être. »

Peu de temps après, il a été critiqué par des gens comme Elton John, qui a écrit sur Instagram : « Comment oses-tu qualifier mes beaux enfants de ‘synthétique… Et honte à toi d’avoir brandi ton jugement [sic] petits doigts à la FIV – un miracle qui a permis à des légions de personnes aimantes, hétérosexuelles et homosexuelles, de s’accomplir [sic] leur rêve d’avoir des enfants. »

« Votre pensée archaïque est en décalage avec le temps, tout comme vos modes. Je ne porterai plus jamais de Dolce et Gabbana. #BoycottDolceGabbana. »

Dolce s’est ensuite excusé dans Vogue, blâmant son éducation catholique stricte en disant « J’ai fait un examen de conscience. J’ai beaucoup parlé à Stefano à ce sujet. J’ai réalisé que mes mots étaient inappropriés, et je m’excuse. Ils sont juste des gamins. »

L’année suivante, la marque de créateurs a sorti un assortiment de t-shirts fantaisie sur le thème de la famille, représentant une gamme de couples parentaux, qui semblaient être un acte de contrition.

Dolce et Gabbana ont vendu des « Sandales esclaves ».

Si quelqu’un pense que Dolce et Gabbana apprendront de leurs actions précédentes, alors ils doivent réfléchir à nouveau car D&G a une fois de plus blâmé un choix de mode raciste sur leur héritage italien.

Dans leur collection printemps 2016, ils ont sorti une sandale intitulée « Slave Sandal » qui était vendue 2 395 €. Une fois de plus, le duo a utilisé l’excuse qu’ils ont nommé la sandale en fonction de leur héritage italien et, après une énorme réaction sociale, a changé le nom en « sandale plate décorative ».

D&G a sorti des baskets « Thin and beautiful ».

En avril 2017, D&G a publié sur Instagram la publicité de sa nouvelle sneaker qui comprenait un design kitsch avec les mots « Je suis mince et magnifique » écrit sur le côté, ainsi que les mots « Désolé, je suis le meilleur » et » De plus en plus, de plus en plus. »

Beaucoup de gens ont été indignés par les mots, et selon Yahoo Style, Claire Mysko, PDG de la National Eating Disorders Association, a commenté les chaussures en disant : « Il peut y avoir un élément d’humour effronté en jeu dans la conception de ces baskets, assimiler la minceur et la beauté au succès et au statut est un message qui blesse tout le monde. »

« Quand le message dominant est mince c’est bon, beau c’est bon, cela devient notre priorité, souvent au détriment de notre santé et de notre bien-être. »

Gabbana s’est encore une fois moqué de la haine de sa chaussure de créateur, écrivant sur Instagram, « Quand l’idiotie déforme la réalité !!! incroyable!!!! [sic] La prochaine fois, nous écrirons LOVE TO BE FAT AND FULL OF CHOLESTÉROL. Le post le plus stupide de tous les temps.

D&G a publiquement fait honte à des célébrités comme Selena Gomez et Victoria Beckham.

Dolce et Gabbana n’ont aucune honte à harceler publiquement des célébrités.

L’un des incidents les plus connus de ce comportement a été observé en juin 2018, lorsque Gabbana a laissé un commentaire sur un collage de photos de Selena Gomez qui disait « è proprio brutta » – qui a été grossièrement traduit par « elle est si moche ».

En réponse à toute la haine, Gabbana a écrit sur son compte Instagram : « MON NOM EST SELENA !!! #saysorrytome » et « Omfg # pleasesaysorrytoselena. »

Victoria Beckham était une autre célébrité que Gabbana a critiquée même si les deux étaient amis.

En 2014, lorsque Gabbana a figuré dans The Telegraph commentant la nouvelle marque de mode de Beckham en disant : « C’est une amie. Elle fait du bon boulot mais… pour nous, elle ne fait pas la même chose qu’une créatrice de mode. C’est une créatrice de mode mais c’en est une autre… c’est différent. John Galliano est un designer… Alexander McQueen.

