Qu’ont en commun Vikings et The Last Kingdom ?

Le service de diffusion en continu Netflix Il a plusieurs titres dans son catalogue, mais il existe un type de contenu que les abonnés ont parmi leurs préférences et c’est le genre épique. Qui a su conquérir les fans d’une manière géniale était Vikings, série qui s’est terminée l’année dernière avec sa sixième saison, mais la présente figure également parmi les favoris Le dernier royaume. Comment sont-ils liés?

Pour commencer, il faut savoir de quoi parle chacune de ces productions. Vikings tourne autour des aventures de Ragnar Lothbrok, de ses frères vikings et de sa famille, lorsqu’il se révolte pour devenir le roi des tribus vikings. En plus d’être un brave guerrier, il incarne les traditions nordiques de dévotion aux dieux. Selon la légende, il était un descendant direct du dieu Odin.

« Situé au 9ème siècle, où ce qui est maintenant connu sous le nom d’Angleterre était plusieurs royaumes indépendants. Les terres anglo-saxonnes sont attaquées et dans de nombreux cas gouvernées par les forces vikings. Le royaume de Wessex a été laissé seul sous le commandement du roi Alfred le Grand « dit le résumé de Le dernier royaume. La première chose que nous remarquons est que le temps historique est différent, puisque Vikings se déroule aux Ve et Xe siècles.

La première grande relation que les téléspectateurs ont remarquée en regardant ces émissions est que il y a un Ragnar dans chaque fiction. Dans Vikings, Ragnar Lothbrok est le roi viking de Kattegay et est joué par Travis Fimmel, tandis que dans Le dernier royaume on a Ragnar ragnarsson, joué par Tobias Santelmann. Ce ne sont pas les mêmes personnages, mais ils ont en commun le nom, puisqu’en norrois cela signifie « guerrier » ou « jugement ».







Les fans des deux séries pensent qu’en raison de leurs intrigues et de leurs événements, ils peuvent avoir un lien plus fort, mais la vérité est qu’ils ne se croisent jamais en raison de leur cadre. Aussi, il est important de noter que Vikings est basé sur des faits historiques réels, en échange Le dernier royaume est une adaptation des romans de Bernard Cornwell, intitulée The Saxon Stories, où ils incluent des éléments factices.