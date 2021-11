Qu’ont en commun Khaby Lame, The Squid Game et Zlatan Ibrahimovic ?

Batman : Soul Of The Dragon [Blu-Ray]

Batman, Bronze Tiger, Lady Shiva, et Richard Dragon - en plus d'être parmi les héros les plus badass de l'univers DC, ils ont quelque chose d'autre en commun... Dans cet autre univers de Bruce Timm, on apprend qu'ils ont tous étudié sous le même maître d'art martiaux qui a disparu il y a des années dans des circonstances mystérieuses. Quand une relique maudite que l'on croyait détruite par leur maître refait surface, Batman se retrouve dans une ultime confrontation de Kung-Fu avec ses anciens camarades de classe pour récupérer cet objet qui, entre de mauvaises mains, pourrait mettre fin à tout...