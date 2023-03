quoi"Une vie en un an" c’est sur Netflix ? Où voir le film avec Jaden Smith

STREAMING

Jaden Smith et Cara Delevingne ont joué dans La vie en un an. Retrouvez ici le film produit par Will Smith en streaming.

© IMDbJaden Smith et Cara Delevingne à l’affiche de La vie dans un an

Les drames pour adolescents sont généralement le contenu le plus choisi par les jeunes utilisateurs sur les plateformes de streaming. C’est pourquoi ils sont toujours à la recherche de nouveaux films recommandés à apprécier dans le confort de leur foyer. C’est le cas de Une vie en un anle film mettant en vedette Jaden Smith et Cara Delevingne. Où pouvez-vous voir? C’est sur Netflix ?

Depuis que le fils de Will Smith a fait ses débuts d’acteur dans À la recherche du bonheur (2006), il entame un parcours artistique où il conjugue fiction avec sa sortie en tant que rappeur. De cette façon, il a été choisi pour jouer dans La vie en un anle film Réalisé par Mitja Okorn et écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews.

La vérité est que la bande est sortie en 2020, donc dans la plupart des pays du monde, elle n’a pas eu sa sortie en salles à cause du confinement. Distribué par Sony Pictures, il a été produit par Will Smith et Jada Pinkett Smith, et est désormais disponible sur une plateforme de streaming. Voyez où vous pouvez le trouver en ligne!

+ Qu’est-ce que la vie en un an?

Une vie en un an présente Daryn (Jaden Smith), un jeune homme qui brille au lycée par son talent pour l’athlétisme, les études et la musique. Quand il apprend que sa petite amie Isabelle (Cara Delevingne) elle est malade, elle prévoit de lui faire vivre les expériences d’une vie dans l’année qui lui reste. C’est donc un film aussi romantique qu’émouvant.

+ Où regarder La vie en un an

La vie en un an soitUne vie en un an est disponible sur Prime Video dans le cadre du catalogue activé pour l’Amérique latine. En revanche, en Espagne, il n’est disponible à la location que sur des plateformes telles que Google Play ou Apple TV+. Nia Long. Cuba Gooding Jr., RZA, Michelle Giroux, Chris D’Elia, Stony Blyden, JT Neal, Big Sean et Pedro Miguel Arce complètent le casting avec leurs performances.

