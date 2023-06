quoi"Mère porteuse" Netflix est basé sur une histoire vraie ?

in

Découvrez la véritable histoire derrière l’intrigue de la nouvelle série mexicaine « Madre de Alquiler » de Netflix.



©Netflix« Rental Mom » ​​de Netflix est-il basé sur de vrais événements ?

Une nouvelle série mexicaine est devenue un succès sur la plateforme de streaming, une histoire qui aborde la maternité de substitution impliquée dans des dilemmes moraux et des conflits de statut social, dont nous parlons « Maman de location » de Netflix et si vous avez commencé à le voir, ici nous vous disons quelle est la véritable histoire derrière l’intrigue.

De quoi parle « Rental Mom » ​​de Netflix ?

L’histoire tourne autour Yéni (Shani Lozano) une jeune femme qui a recours à la location de son ventre pour une famille riche afin d’aider son père à sortir de prison. Mais après avoir accouché, elle se réveille dans un parc et reçoit un bébé handicapé physique. Des années plus tard, elle découvrira la vérité et le secret que cache la famille d’affaires.

« Rental Mom » ​​de Netflix est-il basé sur de vrais événements ?

La nouvelle série Netflix « Rental Mom » ​​​​n’est pas basée sur une histoire vraie spécifique mais elle est est inspiré par un sujet qui au Mexique a suscité une grande controverse: La La maternité de substitution est autorisée dans les États de Tabasco et de Sinaloa.

Selon Ingenes, il s’agit de contrats par lesquels une femme s’engage à faire naître un bébé dans son ventre, à le donner à sa naissance à une personne ou à un couple qui l’adoptera comme son propre enfant, contre rémunération ou comme forme de « cadeau », mais un cadre législatif qui protège les personnes concernées n’est pas encore suffisamment établi. Tandis que dans les États de Querétaro, Coahuila et San Luis Potosí, un tel contrat est totalement interdit.

