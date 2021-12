Quoi et quand Mme Marvel sera-t-elle libérée ?

Malheureusement, la crise du COVID-19 a affecté l’industrie hollywoodienne, générant toutes sortes de retards dans les projets des différents studios. merveille Il n’ignorait pas cette situation et ce motif de force majeure affectait certains titres qu’il préparait. Parmi eux se trouve Mme Marvel, une série qui sera diffusée en Disney + et servira de pont entre le film Capitaine Marvel et sa suite les merveilles.

Alors que la série devait atteindre le service de streaming de la Maison de la Souris bien avant, les informations indiquent désormais que ce contenu sortira entre mi et fin 2022. Il reste encore un moment pour voir la jeune femme. Kamala kahn devenir le super-héros qu’elle a toujours rêvé d’être.

Mme Marvel arrive à Disney + l’année prochaine

Mme Marvel suit l’histoire d’un jeune adolescent musulman qui vit dans le New Jersey et est un grand fan de la Vengeurs, mais il y a un personnage en particulier qu’il admire par dessus tout. On parle de Carol Danvers, mieux connu comme Capitaine Marvel, probablement l’une des héroïnes les plus puissantes de l’ensemble Univers cinématographique Marvel.

Apparemment, les pouvoirs extraordinaires dont dispose Kamala n’auront pas la même origine dans la série que dans les romans graphiques. Dans les bandes dessinées, elle est une Inhumain, membre d’une puissante race de héros. Dans ce cas, la série présenterait une influence « Cosmique » qui altérerait à jamais la jeune femme la transformant en « polymorphe ». De cette façon, elle peut, à partir de ce moment, modifier à volonté la taille de ses membres. Incroyable!

Il est important de noter que cette série servira de pont entre le film original de Capitaine Marvel et sa suite intitulée les merveilles. Le deuxième volet de cette franchise sortira le 17 février 2023 et mettra en vedette la présence de Carol Danvers (Brie Larson), monique rambeau (Teyonah Parris) et Kamala kahn (Iman Vellani). Le célèbre agent secret sera également de la partie Nick Fury (Samuel L. Jackson).

