Quoi de neuf Firefox 79: améliorations de la protection contre les cookies et plus de WebRender pour tous

Aujourd’hui, la nouvelle version de Firefox est sortie, et dans ce cas, nous sommes confrontés à l’un des plus petits lancements du navigateur, avec une seule nouveauté intéressante et une autre amélioration d’une fonction qu’ils implémentent depuis un certain temps. Pourtant, nous sommes là pour vous apporter quoi de neuf dans Firefox 79 et vous savez sur quoi Mozilla a travaillé.

On pourrait dire qu’il y a deux nouveautés principales. Le plus important est protection améliorée contre les cookies de suivi, et nous avons également une nouvelle étape dans l’implémentation lente de WebRender. Enfin, nous vous donnerons également une liste avec d’autres petits changements qui sont arrivés, même si encore une fois, ils ne sont pas trop nombreux.

Améliorations de la protection contre le suivi

Firefox a mis à jour sa protection native contre le suivi, incluant désormais le blocage des cookies indésirables pour la première fois par défaut. Mozilla utilisera la liste de déconnexion pour déterminer les cookies à bloquer, bien que fera des exceptions avec les sites Web avec lesquels l’utilisateur a interagi au cours des 45 derniers jours.

Pour tout le reste, les cookies et les données du site Web seront supprimés quotidiennement. Rappelons qu’il s’agit d’une protection qui est pré-activée par défaut, et que les utilisateurs ont une liberté totale pour aller vers une configuration encore plus exigeante ou personnalisée pour protéger leur probabilité maximale.

WebRender continue d’atteindre plus de personnes

WebRender est l’un des éléments de Servo, le nouveau moteur de rendu pour rendre Firefox plus rapide et plus fluide dans les dernières versions. Avec chaque nouvelle version du navigateur, WebRender atteint plus de types d’appareils, même s’il peut sembler que pour plusieurs versions, cette petite nouvelle étape de WebRender a toujours été la principale nouveauté.

Dans ce cas, WebRender atteint plus d’utilisateurs Intel et ARM. Plus précisément, il atteindra principalement presque tous les utilisateurs de macOS, ainsi que plus de résolutions d’utilisateurs AMD dans Windows 10.

Autres modifications de Firefox 79