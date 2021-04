Le jeu de tir Riot Games est mis à jour avec plus de contenu. On vous raconte toute l’actualité de l’acte 3 de l’épisode 2 de Valorant.

Valorant est venu l’année dernière pour rester. Sans surprise, le travail de Riot Games a été nominé pour un GOTY du meilleur jeu multijoueur, un prix qui parmi nous a été remporté avec son boom. Mais bon, c’est une autre histoire, puisqu’aujourd’hui on va parler de tout Quoi de neuf dans Valorant Episode 2 Acte 3, avec une toute nouvelle carte incluse.

Breeze, un autre endroit pour mourir en paix

Eh bien, la première chose qui entre nos yeux avec ce nouveau scénario est, sans aucun doute, la quantité de couleurs éclatantes qu’il dégage. Contrairement au précédent mappé, Icebox, les tons pastels et vifs sont ici prédominants. Cependant, je sais que beaucoup d’entre vous ne se soucient pas des couleurs, alors allons droit au but.

Je ne vais pas trop m’étendre sur cet ajout car en peu de temps nous allons vous informer de ce que nous avons pensé de l’expérience au sein de la carte, ainsi que de ses caractéristiques. Je vous dis déjà qu’à cause de ma façon de jouer je l’ai aimé.

Bien sûr, un fait important, et c’est que Breeze sera disponible dans le 2021 VALORANT Champions Tour Stage 2 – Masters: Reyjavik, qui se tiendra du 24 au 30 mai. Alors maintenant vous savez, mettez le rendez-vous sur votre calendrier.

L’étape 2 du VALORANT Champions Tour 2021 – Reykjavik Masters, en Islande, comprendra la nouvelle carte, Breeze, pour la compétition. Avec six cartes dans la rotation, nous allons introduire une nouvelle sélection de cartes et un processus de veto qui aura lieu avant chaque match. »- Alex Francois, VALORANT Esports League Operations.

Nouvelle gamme de skins Forsaken

Comme il ne peut en être autrement, une nouvelle ligne de skins sera disponible, Forsaken. Les armes qui recevront cette nouvelle modélisation sont Vandal, Operator, Spectre, Classic et, bien sûr, l’arme de mêlée. Le design de ce dernier ravira tous ceux qui aiment les duels à mort avec des couteaux, comme la Navajita Plateá.

Blague à part, cette ligne, en plus de pouvoir être achetée individuellement, dispose également d’un bundle disponible pour 7100 PV, qui comprend une carte de joueur, un graffiti et un charme d’arme en plus de tous les aspects. En outre, la ligne a différents niveaux, qui ajoutent des effets visuels et sonores, des animations de finition et même des chromas.

Cette ligne est basée sur le thème souverain existant, mais dans un état corrompu. D’ailleurs, pour les plus observateurs, les armes sélectionnées pour cette ligne sont assez différentes de celles utilisées dans Sovereign, avec l’intention de faire de ce Réprouvé la contrepartie.

Pass de combat

Pour finir, cet acte est livré avec un tout nouveau Battle Pass, qui peut être acheté pour 1000 PV. Il contient différentes récompenses, telles que des skins d’armes, des graffitis et des charmes. Bien sûr, comme pour TFT, il y a aussi des prix même si vous n’achetez pas le pass.

Certains graffitis et cartes sont basés sur la communauté et différents moments qui ont surgi grâce à elle, comme la carte Knife Fight, inspirée de la joute que les joueurs ont improvisée avec les tyroliennes Icebox.

Et c’est tout pour l’instant, puisque comme je l’ai mentionné un peu plus haut (beaucoup plus, presque au début, vous savez), nous testons toutes ces nouveautés in situ. Alors restez à l’écoute car vous n’aurez pas du tout nos impressions sur Breeze, voyons comment ça se passe.