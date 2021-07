Quoi de neuf dans TeamFight Tactics Set 5.5 : L’aube des héros

Ne manquez pas les nouveautés du set 5.5 de TeamFight Tactics : Dawn of Heroes, qui sont prêtes à nous faire tomber amoureux.

Coupable, celui qui vient à TeamFight Tactics. Si vous êtes des habitués du jeu, vous connaissez bien celui qui est désormais monté avec les objets d’ombre et autres. Cependant, les choses vont changer, et nous vous en parlerons dans notre Nouveautes de TeamFight Tactics set 5.5.

Retournez dans l’ombre, Pingu du Chaos ! Tu ne peux pas passer!

Et nous allons avec la première bombe : oubliez les objets d’ombre pour toujours. Ces objets maudits (mais bien-aimés) qui nous ont donné un de chaux et un autre de sable : des effets vraiment intéressants, mais en échange d’une pénalité qui pourrait être assez chère. Mais comme on dit, cela touche à sa fin.

Les ombres se retirent grâce à la lumière, depuis l’arrivée de l’Aube des Héros. Oui, coupable, c’est le nom donné à la mise à jour qui s’en vient, et qui nous apporte de nouveaux objets et mécaniques qui vont sans aucun doute vous couper le souffle. Pour commencer, nous allons avec le plus « léger », laissant le plus fort pour la fin.

Et que peut-on considérer comme lumière ? Eh bien, les bénédictions divines. De quoi parlent-ils ? Bon, rien de plus et rien de moins qu’une mécanique pour ceux qui font un peu moins bien dans le jeu… ou qui aiment le risque. Vous voyez, maintenant, lorsque vos points de vie tombent en dessous de 40… vous recevrez un orbe divin !

Cet objet contiendra plusieurs objets aléatoires, qui seront exactement les mêmes pour tous les joueurs de ce jeu. Sans aucun doute, cela peut être quelque chose qui change complètement le jeu, puisque des champions, de l’or, des composants, des objets à usage unique et même des spatules peuvent être trouvés à l’intérieur.

Si vous êtes très chanceux, vous pouvez également obtenir… le volume d’emblèmes ! Ce nouvel objet vous fera pleurer de bonheur à chaque fois qu’il apparaîtra dans votre jeu, car il contient des emblèmes. Oui, celles nécessaires pour amener de nombreuses compositions de champions au niveau maximum.

Précisons malgré tout que ce volume ne se limite pas seulement à ces orbes, puisque, comme pour les spatules, les sbires et ennemis en fin de phase ont un % à lui donner. Même s’il faudra bien croiser les doigts pour cela.

L’aube nous apporte l’espoir

Mais la chose n’est pas là. Préparez-vous pour les objets incandescents. Et préparez-vous bien, car ils sont franchement spectaculaires. Fondamentalement, ils deviennent une version supérieure des objets complets. Vrai supérieur, coupable. L’ajout de ces éléments peut constituer une équipe pratiquement invincible.

Après tout, ils auraient de meilleurs bonus que les objets fantômes… mais sans aucun type de pénalité. De plus, vous n’aurez pas à craindre de les perdre, puisque lorsque vous atteindrez la phase 3-6 vous pourrez choisir l’une des cinq options qui s’offrent à vous.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas peu de changements à venir. Et le meilleur de tous, c’est qu’ils ne sont pas les seuls, puisque nous avons pu tester cet ensemble à l’avance, même si nous devons vous demander un peu de patience jusqu’à ce que nous puissions tout vous dire. La lumière doit briller au bon moment !