Quoi de neuf dans la saison 2021 de League of Legends

Une nouvelle année commence, et avec elle toute l’actualité de la saison 2021 de League of Legends. Ne les manquez pas.

Riot Games sait quand faire les choses correctement, coupable, et nous savons déjà qu’à chaque nouvelle saison, ils travaillent dur. Mais c’est aussi que cette année est spéciale, et ils l’ont montrée avec style. Et est-ce que vous regardez tous les quoi de neuf pour la saison 2021 de League of Legends.

La fissure mieux que jamais

Ils disent que les débuts doivent être forts et énergiques, et dans ce cas, cela a été le cas. Tout comme l’année dernière, nous avons une cinématique à couper le souffle. Dans celui-ci, nous avons vu les personnages les plus populaires donner tout contre un ennemi commun: Viego, le roi en ruine.

Oui coupable, Riot Games a finalement décidé de franchir le pas et d’unifier une partie de la tradition des différents jeux. C’est ainsi qu’on nous a présenté les conséquences d’avoir ce personnage proche … en plus de l’annoncer officiellement. Oui, Viego frappera Summoner’s Rift comme une jungle. Et le meilleur de tous, cela ne prendra pas si longtemps, car il semble être lancé ce mois-ci.

Après cela, ils ont pris soin de nous faire savoir quels seront les projets pour l’avenir: nous aurons à nouveau un nouveau champion pour chaque rôle cette année, ainsi que de nouvelles lignes de skins, en répétant les projets populaires … et d’autres plus spatiaux que sans aucun doute vous voudrez. Dites non à Blitzcrank Shiba ou Nasus perrete. Vous ne pouvez pas. Nous le savons. C’est vrai.

Même si vous allez au-delà des valeurs esthétiques et recherchez davantage le côté compétitif, n’oubliez pas non plus que nous aurons de nouveaux tournois de choc … tandis que le côté compétitif classique élimine, comme on disait il y a longtemps, le «coussin» de sécurité quand il s’agit de rester dans une plage ou dans une autre, mais heureusement nous aurons plus de facilités à grimper.

De mobiles et de lettres

Mais tout n’est pas League of Legends. Wild Rift a également eu son petit trou, montrant les nouveaux champions qui arriveront. Et attention, ils le feront avec de nouvelles mécaniques. Rammus vous semble ennuyeux? Eh bien, plus dans le jeu mobile. Katarina? Maintenant, c’est doublement mortel, pouvoir bouger tout en faisant l’ulti. Oui, nous savons. Nous informatique voulons aussi quelque chose comme ça.

Bien qu’il soit nécessaire de dire que tout n’est pas champion dans ce titre, puisque des événements variés seront inclus, tels que les soi-disant «expéditions yordle», qui commenceront tôt ou tard. Sans aucun doute, le titre pour téléphones mobiles peut devenir le grand rival de son homonyme sur PC.

Au contraire, si vous êtes plus de cartes, calmez-vous, ils n’oublient pas les grandes Légendes de Runeterra. En plus de nouveaux personnages, tels que Aphelios, ou de nouvelles régions, telles que Shurima, les développeurs ont déclaré qu’ils commenceraient à inclure du contenu pour le multijoueur. Attention, nous ne parlons pas de PVP, mais de coopératif, jouant avec les decks des compagnons. Oui, les choses s’améliorent, coupables.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Nous vous tiendrons informés de toutes les nouvelles qui se présenteront.